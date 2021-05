Paura per Guenda Goria: "Sono costretta a operarmi"

Per Guenda Goria, quello attuale doveva essere un periodo particolarmente felice. Diventata famosa nella Casa del Grande Fratello Vip 5, scelta da Alfonso Signorini per parteciparvi assieme alla madre Maria Teresa Ruta, la giovane qualche mese fa ha trovato l’amore. Complice una romantica vacanza in Egitto, ha conosciuto infatti quello che è il suo attuale fidanzato, l’attore e videomaker Mirko Gancitano, di cui si è detta innamoratissima.

Ma purtroppo la felicità di Guenda è stata rovinata dalla sua malattia, l’endometriosi, che sta andando fuori controllo; se la situazione non dovesse migliorare nell’immediato, la ragazza sarà costretta a operarsi. A rivelarlo è stata lei stessa nel corso di una diretta su Instagram, in risposta ai fan che le chiedevano come stesse e se ci fossero novità oltre l’amore e la carriera come attrice di teatro, che proseguono entrambe a gonfie vele.

Guenda Goria fa sapere che a breve dovrà andare sotto i ferri

Uscita dalla casa del GF Vip 5, Guenda Goria ha scoperto di soffrire di endometriosi, una malattia femminile di cui soffrono tante donne in età fertile e che consiste nell’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Tra le altre, ne soffre anche Laura Torrisi, l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni, che qualche settimana fa è stata costretta a ricoverarsi per affrontare l’ennesima operazione chirurgica.

Una sorte che a breve potrebbe toccare anche alla figlia d’arte, nata dall’amore tra la show-girl e conduttrice Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, noto giornalista sportivo che per anni ha lavorato in Rai. Anche in questo caso, Guenda Goria ha dato personalmente la notizia ai tanti followers che dopo il GF la seguono sui social e si interessano alla sua vita professionale e privata.

“Fisicamente vivo a momenti alterni” ha dichiarato la ragazza, visibilmente tesa e preoccupata, “ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando. Dovrò operarmi appena possibile” ha concluso, spiegando che purtroppo le altre cure non stanno funzionando. Per quanto riguarda invece le tempistiche dell’intervento, però, Guenda non ha fornito alcuna informazione, preferendo tenere per sé i dettagli più personali.