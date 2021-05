Laura Torrisi operata all’utero: il ricovero urgente e gli aggiornamenti post-operazione

Esattamente due giorni fa, Laura Torrisi ha fatto sapere sui social di doversi operare. L’attrice toscana, nonché ex compagna del regista Leonardo Pieraccioni e mamma della loro figlia Martina, che oggi ha 11 anni, soffre di endometriosi, una patologia particolarmente dolorosa di cui aveva già parlato in passato, sottolineando le difficoltà incontrate per diventare madre.

In occasione dell’ennesima operazione chirurgica all’utero, la Torrisi ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram una sua foto nella quale non riprendeva la faccia ma solo le gambe sul lettino di un ospedale, mostrando ai follower di aver tolto lo smalto (cosa che si fa normalmente prima di entrare in sala operatoria) e aver indossato le calze anti trombo.

L’attrice fiorentina si è detta allegra “come Heidi a Francoforte” – ovvero parecchio depressa – ma anche ottimista, perché sa che dopo l’operazione potrà tornare ai suoi affetti, alla sua famiglia e all’odorata Martina. Sotto il post sono fioccati i commenti dei fan ma anche di amiche famose come Elisabetta Gregoraci, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, ecc., che hanno passato lo stesso calvario.

Ieri, il giorno dopo l’operazione, Laura Torrisi ci ha tenuto a ringraziare quanti hanno pregato per lei e le hanno fatto sentire tutto il loro affetto, pur da lontano e pur non conoscendola personalmente, così ha pubblicato un paio di scatti dall’ospedale (senza mostrarsi ancora in viso). In uno ha inquadrato l’avviso di non mangiare cibi solidi in vista dell’operazione, dichiarandosi molto affamata, nell’altro ha commentato i suoi primi passi post intervento.

“Primi passi…”, ha scritto infatti speranzosa. Oggi, però, il nulla. Molti fan preoccupati – nonché particolarmente ansiosi – stanno scrivendo su Instagram per avere notizie della loro beniamina, ma con ogni probabilità l’attrice non sta scrivendo perché giustamente si starà riposando (come tra l’altro aveva detto di voler fare) dopo la grande preoccupazione e le fatiche degli scorsi giorni.