Patrizia De Blanck commenta la scelta di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini di abbandonare la casa

La contessa Patrizia De Blanck è stata una delle concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini. La contessa è stata eliminata dal programma televisivo per volere del pubblico qualche settimana fa, dopo essere finita al televoto.

Uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’ex concorrente del reality show di Canale 5 sta rilasciando numerose interviste in cui commenta la sua esperienza ed i rapporti instaurati con gli altri concorrenti. La contessa infatti, intervistata dal sito di gossip “Super Guida Tv”, ha rivelato come sia profondamente contenta e soddisfatta della sua esperienza televisiva ed ha dato la colpa della sua anticipata eliminazione dal reality show alla showgirl Stefania Orlando.

La contessa ha avuto inoltre modo di commentare la volontaria decisione di uscire anticipatamente dalla casa più spiata d’Italia di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Secondo la De Blanck, i due ragazzi avrebbero preso la giusta scelta, visto che quando si sta rinchiusi in casa per tanto tempo non si vede l’ora di uscire e molti dei concorrenti vedevano la fine del programma televisivo come un miraggio.

La contessa ha confidato come la notizia comunicata dal conduttore Alfonso Signorini circa il prolungamento del programma televisivo abbia gettato nello sconforto molti concorrenti. Queste le parole di Patrizia De Blanck: “E’ stata una doccia gelata. Oppini e la Gregoraci non ce la facevano più”.

Patrizia ha infine confidato come, a suo avviso, uno dei possibili vincitore del reality show potrebbe essere il noto influencer Tommaso Zorzi, ma lei desiderebbe vedere come vincitrice la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta che si è particolarmente data da fare all’interno della casa.