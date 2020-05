Paolo Ciavarro racconta la sua quarantena in Sicilia

Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, è stato uno dei concorrenti della quarta edizione del reality show andato in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip“. Il giovane è stato molto apprezzato, tanto da classificarsi al secondo posto (la vincitrice è stata l’influencer Paola Di Benedetto) e attraverso l’esperienza televisiva ha avuto la possibilità di conoscere la sua attuale fidanzata, l’ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia.

La scorsa settimana Paolo ha raggiunto la Sicilia per trascorrere, dopo oltre due mesi di lontananza, del tempo con la sua Clizia. Ospite del programma radiofonico condotto da Giada De Miceli “Non succederà più” il giovane ha espresso la sua grande felicità per il periodo che sta vivendo grazie alla sua partecipazione al celebre reality show e confidato come non veda l’ora di vedere la sua Clizia.

Il giovane si trova infatti in quarantena obbligata prima di poter vedere la sua innamorata, rivelando come abbia completamente perso la testa per lei e non desideri altro che vederla. A farlo innamorare sono stati la sua intelligenza, il suo carattere, la sua forza d’animo, l’essere una donna con gli attributi e il saper gestire tutte le situazioni.

Il concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” ha rivelato di non essere spaventato dal dover vivere una storia a distanza, nè tantomeno dalla differenza d’età che intercorre tra i due o dal passato della sua compagna. Paolo ha infine confidato di essere uscito dalla casa più spiata di Italia profondamente arricchito e contento dell’esperienza fatta.

Ma è stato contento anche di poter tornare alla sua vita, cosa che purtroppo non gli è stata possibile, vista l’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese e la relativa quarantena obbligatoria. Paolo ha concluso l’intervista rivelando di essere molto contento della vittoria finale di Paola, una ragazza giovane come lui.