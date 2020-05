Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia protagonisti di un amore d’altri tempi

L’influencer siciliana Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, in nuna lunga intervista al settimanale “Chi” hanno parlato della loro storia d’amore nata sotto i riflettori e vissuna a distanza, una volta usciti dalla casa. La coppia si era formata all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, ma a causa della pandemia, una volta usciti dalla casa, i due giovani hanno vissuto quest’amore a distanza.

Clizia è tornata in Sicilia dai suoi genitori, invece Paolo è rimasto a Roma. Ciavarro. nell’intervista rilasciata a “Chi”. racconta che vivere lontani non è stato così male. La lontananza ha dato modo ai due di conoscersi un pò meglio, se fossero usciti in una situazione di normalità a causa del lavoro e degli eventi, vivendo lui a Roma e lei a Milano, sicuramente non si sarebbero potuti vivere in questo modo.

Clizia ha definito l’attesa più erotica dell’atto in se stesso, si è emozionata e ha avuto la conferma di ciò che ha sentito al primo bacio. Paolo confessa di non avere ancora incontrato la bambina di Clizia, ma che, essendo figlio di genitori separati, sa bene come funziona con i nuovi compagni.

Entrambi desiderano fare insieme una passeggiata per strada, andare al cinema, tutte le normali cose che non sono finora riusciti a fare a causa della pandemia. Grazie al servizio fotografico recentemente fatto dai due – occasione per il loro primo incontro, che ha scatenato l’ira di Barbara D’Urso, che ne voleva l’esclusiva per il suo programma “Live – Non è la D’Urso” -, Clizia ha fatto conoscere a Paolo la famosa Scala dei turchi dove i due innamorati si sono scambiati un bacio.

La giornalista chide perchè non hanno informato Barbara D’Urso che avrebbero posato per delle foto prima della sua trasmissione e Clizia risponde che non ci hanno neanche pensato, il desiderio di rivedersi dopo la quarantena è stato forte.Il loro è realmente un amore che Clizia definisce grande contraddicendo tutti coloro che avevano dubitato dei reali sentimenti della coppia, si mostra un pò ritrosa solo perchè in passato ha sbagliato e non sbaglierà più.