Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, le confessioni intime sul primo incontro

Possono finalmente viversi giorno per giorno la coppia nata dal famoso reality show “Grande Fratello Vip“, si parla di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due infatti, dopo un lungo periodo trascorso a distanza a causa delle misure restrittive imposte dallo stato di emergenza nazionale, possono ora tornare a riabbracciarsi e vivere il loro amore nel miglior modo possibile.

Clizia inoltre svela al settimanale “Chi” i risvolti intimi del loro primo incontro, ma non solo, risponde anche alle tante critiche che hanno visto protagonista la coppia, a seguito della tirata d’orecchi avuta da Barbara D’Urso, per via del comportamento poco corretto avuto dai ragazzi nei confronti del programma “Live – Non è la d’Urso“.

Nell’ultima puntata del succitato programma infatti, sia Clizia che Paolo, avrebbero dovuto concedere una forma di esclusiva al programma della D’Urso: il momento in cui si sarebbero rivisti e riabbracciati per la prima volta sarebbe dovuto accadere sotto lo sguardo delle telecamere del programma; ma pare non sia andata esattamente così.

La stessa Clizia infatti ha confessato che in realtà si erano visti prima della partecipazione alla trasmissione. A tal proposito la ragazza risponde alle tante critiche ricevute: “Non ci abbiamo nemmeno pensato, come tutte le persone innamorate, appena finita la quarantena, ci siamo visti. Ma chi non avrebbe fatto così? Poi la sera dopo eravamo assieme in tv? Certo, eravamo ancora insieme“.

Inoltre l’ex moglie di Sarcina rivela alcuni particolari intimi del primo incontro con Paolo, affermando: “Che passione, mi sono emozionata […] è stato pazzesco, ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio“. In molti in passato hanno scherzato sull’argomento, persino la madre di Paolo, Eleonora Giorgi, e Rita Rusic avevano affermato che Paolo avrebbe potuto fare cilecca al primo incontro, per il troppo coinvolgimento, ma pare sia andata diversamente, tanto che lo stesso Paolo aggiunge: “Che dire? Ciao mamma e ciao pure Rita“.