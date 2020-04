Paola Perego racconta la dinamica del suo infortunio casalingo

Giusto qualche giorno fa si era appresa la notizia di un infortunio, avvenuto in casa, della nota presentatrice Paola Perego. La donna, infatti, aveva postato una foto che la ritraeva in pantaloncini, con tanto di stampelle per reggersi in piedi, con una frase simpatica come didascalia: “Niente mondiale per la Perego“. Ovviamente la foto ha destato non poca preoccupazione tra i suoi amici e i suoi fan, che le hanno chiesto cosa e come sia successo.

La Perego aveva risposto alla prima domanda, ovvero sul cosa sia successo, una distrazione del quadricipite, ma non aveva poi spiegato le dinamiche dell’incidente casalingo, incuriosendo sempre di più i tanti fan della conduttrice. Molte messaggi di vicinanza hanno corredato la foto della donna, persino di personaggi famosi come Elena Sofia Ricci o Emanuela Folliero, che ha commentato: “Ma nooo!“, o ancora Samantha De Grenet, che le ha scritto: “Porca miseria! Mannaggia”.

A distanza di qualche giorno, finalmente la Perego ha spiegato l’accaduto e sembra che sia stato causato da un esercizio di yoga praticato in maniera errata; infatti, sempre tramite i social network la donna spiega: “Ho una lesione femorale, me la sono fatta facendo yoga, ho esagerato“.

Sarà un periodo di convalescenza abbastanza lungo, dettato da assoluto riposo, dove di fatto non potrà più, almeno per il momento, praticare yoga. La Perego infatti pratica yoga da molto tempo, per tenersi in forma e per combattere la sedentarietà in cui l’attuale stato di emergenza ha costretto molte persone.

Intanto sul fronte lavorativo sembra che a breve, a detta della presentatrice, sarà possibile vederla di nuovo in tv, precisamente con la nuova stagione televisiva di settembre, sempre in casa Rai. Al momento però la donna non ha voluto rilasciare dettagli aggiuntivi circa i programmi che si troverà a condurre in futuro, non resta quindi che attendere notizie più ufficiali.