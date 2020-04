Paola Perego, infortunio domestico: costretta all’uso delle stampelle

Si apprende di recente la notizia circa l’infortunio casalingo della nota conduttrice tv Paola Perego, moglie di Lucio Presta. La donna infatti ha di recente pubblicato un foto su Instagram che la ritrae sostenuta dalle stampelle, con indosso del pantaloncini di una tuta, con tanto di mascherina, visto il periodo Covid-19.

Ovviamente le domande dei suoi tanti fan non si sono fatte attendere; in tanti infatti hanno chiesto alla Perego cosa fosse accaduto e soprattutto come sia potuto accadere l’incidente in questo periodo di restrizione casalinga. La donna ha subito risposto che è stato un incidente di poco conto, una distrazione del quadricipite, ovvero una perdita di forza del muscolo interessato, causato da un sfibramento delle fibre muscolari, ma per fortuna niente di grave.

Basta un periodo medio lungo di riposo assoluto per la donna e potrà riacquistare la sua piena autonomia motoria. La Perego infatti ci scherza su, cercando di esorcizzare la preoccupazione dei fan e di tutti suoi cari, affermando: “Niente mondiale per la Perego“. Non si conoscono ancora le dinamiche esatte dell’accaduto in quanto la donna non si è ancora espressa in merito, ma per fortuna sembra che non sia accaduto niente di grave.

C’è da precisare in effetti che per quanto possa sembrare inverosimile, gli incidenti casalinghi sono tra gli incidenti più frequenti e soprattutto gravi che possano accadere dal punto di vista statistico, superando in certi casa persino quelli sul lavoro. Non bisogna infatti mai sottovalutare la pericolosità di una casa o degli utensili che vengono utilizzati ogni giorno, che sono di ordinaria utilità, ma che possono celare una certa pericolosità se sottovalutati.

Lo sa bene infatti la Perego, che non è la prima volta che subisce un infortunio domestico; solo l’estate scorsa infatti la donna pubblicò una foto con un polso fasciato e lei stessa affermò di essersi fatta male proprio nella sua abitazione per una serie di distrazioni, provocando in infortunio della mano.