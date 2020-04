Paola Perego parla di Barbara D’Urso e annuncia il suo ritorno in TV

L’ultimo programma condotto da Paola Perego è “Non disturbare“, il talk show trasmesso in seconda serata su Rai 1. Il format, girato in due edizioni da sei puntate l’una, ha ottenuto ottimi ascolti per quella fascia d’orario, intervistando personaggi molto importanti come Iva Zanicchi e Rita dalla Chiesa.

Proprio per questo in tanti si sono domandati il motivo del suo addio improvviso dalla televisione. La conduttrice, nella giornata del 18 aprile, ha voluto togliere tutti i dubbi ai suoi fan rispondendo alle domande poste sul suo profilo Instagram. Oltre a parlare del suo futuro, risponde anche ad una domanda dedicata sulla D’Urso.

Una fan le ha chiesto un suo personale pensiero nei confronti di Barbara D’Urso e la Perego ha risposto con le tre scimmiette sagge “Non vedo, non sento, non parlo“. Una risposta che in realtà lascia mille dubbi ma che può comunque assumere molteplici significati. In passato Paola Perego ha sempre cercato di evitare tali domande, dichiarando di non averla mai seguita in televisione. Il marito invece, Lucio Presta, nelle ultime settimane ha rilasciato un duro commento nei confronti della D’Urso, attaccando la preghiera fatta in diretta con Matteo Salvini.

Il futuro televisivo di Paola Perego

In tanti hanno chiesto del suo ritorno in televisione e, rispondendo ad una sua follower, la Perego dichiara: “Torno… torno… Tra poco finisce la quarantena”. Rivela di aver lasciato momentaneamente il piccolo schermo per prendersi cura del nipote Pietro, oltre al fatto che sta scrivendo un libro intitolato “Dietro le quinte delle mie paure. Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita”. Sempre rispondendo ai commenti dei suoi seguaci, non esclude un suo ritorno in Mediaset, poiché nella rete diretta da Pier Silvio Berlusconi si è trovata sempre molto bene.

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno de “La Talpa“, condotto in passato da Paola Perego per tutte e tre le edizioni. Al momento la conduttrice risponde vagamente in merito a questo argomento, sottolineando solamente che non parteciperebbe mai come concorrente. Nonostante questo le piacerebbe un nuovo ritorno de “La Talpa”, e lo vedrebbe bene su tutte le reti.