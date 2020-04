L’agente Lucio Presta lancia parole al vetriolo contro Barbara D’Urso e Mediaset

La maggior parte delle trasmissioni televisive sono sospese a causa del coronavirus, solo Barbara D’Urso continua ad andare in onda con due programmi su tre, difatti solo “Domenica Live” è stato interrotto, “Pomeriggio Cinque” e “Live- non è la D’Urso” vanno in onda regolarmente. Ciò ha attirato non poche critiche ad indirizzo di Barbara D’Urso e Mediaset.

L’ultimo attacco sferrato è arrivato da Lucio Presta, noto agente dei vip e marito della conduttrice Paola Perego. Ciò che ha sancito la reazione di Presta e di molte persone è stato l’ultimo gesto che la D’Urso ha fatto in compagnia di Matteo Salvini, difatti durante la messa in onda dell’ultima puntata di “Live- non è la D’Urso”, la conduttrice e Salvini hanno recitato l’Eterno riposo in diretta.

Presta si è domandato come fosse possibile che Mediaset permetta tutto ciò e non si metta di traverso alla televisione della D’Urso. Dopo la recita della preghiera sono partite critiche e attacchi da ogni dove, che hanno portato perfino ad una petizione per chiudere i programmi della D’Urso, petizione che nel giro di poche ore ha già raccolto 300.000 firme. Anche Lucio si è unito al coro e con un lungo messaggio postato sul proprio profilo Facebook ha espresso il proprio malcontento.

Lo sfogo di Presta è stato duro e deciso: “Posto che l’orrore televisivo che produce la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti, quello che mi domando ogni giorno è, come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?“.

E’ un fiume in piena Lucio, il quale solleva non pochi dubbi sulla faccenda: “Conoscendo da ormai almeno 15/20 anni l’attuale proprietà mi sento di dire che lo trovo impossibile da accettare e da crederlo anche perché lo stile di PierSilvio è davvero altra categoria. […] perché la Testata, il cdr, l’ordine dei giornalisti etc permettono ciò? Serve a qualcosa o qualcuno che ci sia in onda questo scempio?“.

Parole dure quelle espresse dall’agente dei vip, il quale si interroga se dietro la messa in onda a tutti i costi dei programmi di Barbara D’Urso, non ci sia dell’altro. Attacca la conduttrice, attacca Mediaset e definisce tutto ciò che vede uno scempio, un orrore dal quale preferisce prendere le distanze, ma al contempo denunciare per non restare in silenzio, aggiungendo poi che nessuno dei suoi assistiti è mai stato ospite nelle trasmissioni della D’Urso.