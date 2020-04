Paola Di Benedetto difende la sua vittoria al GF Vip: "Non è dipeso dai miei followers"

Paola Di Benedetto, intervistata da “Il Fatto Quotidiano“, parla della sua esperienza al “Grande Fratello Vip“, il reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. L’ex madre natura parla di ciò che è successo dopo la vittoria: “Mi hanno accolta una ventina di persone della produzione, tra operatori e cameraman, con guanti e mascherine… È stato triste. C’era un silenzio assordante che non ci aspettavamo”.

Dopo questa scena è stata messa in auto per andare a Vicenza, saltando ogni tipo di festeggiamento. Ma ci tiene a precisare che hanno ricevuto sempre gli aggiornamenti dagli autori del GF Vip: “Ma sentirselo raccontare solo a voce non ci rendeva l’idea”.

La vittoria al Grande Fratello Vip

Da molti ex concorrenti di questa quarta edizione del reality viene accusata di aver vinto solamente grazie ai suoi followers e a quelli del fidanzato Federico Rossi. Paola Di Benedetto però ci tiene ad allontanare queste cattive voci ricordando che in passato nella casa ci sono stati personaggi molto più seguiti, ma nonostante questo non sono riusciti a trionfare.

Ammette che sui social network sta ricevendo un grande sostegno, ma le arrivano anche un mucchio di messaggi di affetto anche da famiglie che con il mondo dei social non c’entrano nulla: “Le persone mi scrivono che mi hanno rivalutata rispetto a L’Isola Dei Famosi. Forse hanno visto in me un persona semplice. All’inizio non è stato facile emergere per me, poi mano a mano sono riuscita a prendere delle posizioni e a far capire che non avevo paura di dire la mia”.

Secondo la Di Benedetto la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi” è stata influenzata per quel legame con Francesco Monte che aveva ormai preso tutta la scena. Oltre a questo, rivela senza problemi che in quel periodo era ancora troppo giovane per affrontare un reality show.