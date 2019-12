Paola Caruso risponde alle accuse di Moreno Merlo: "Mi registrava di nascosto"

Negli ultimi giorni sta facendo discutere la separazione tra Paola Caruso e Moreno Merlo. La showgirl ha accusato, durante una sua intervista nei salotti di Barbara D’Urso, il suo ex fidanzato di violenza fisica e di averla registrata per tutta la loro relazione. Per questo motivo l’ex volto di “Avanti un Altro!” ha denunciato il disc jockey, con l’obbiettivo di tutelare anche il figlio Michelino.

Nell’ultima puntata di “Domenica Live“, però, Moreno Merlo si difende dalle accuse di Paola Caruso. Infatti il ragazzo rivela di aver ricevuto alcuni schiaffi da parte della sua ex e negli studi mostra anche una foto dei segni delle percosse sul viso. Sempre secondo Moreno, la showgirl avrebbe chiesto al dj di fingere una loro relazione per un paio di mesi per poi dire che si sarebbero lasciati.

L’opinionista di Barbara D’Urso il giorno successivo risponde alle parole di Moreno Merlo. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Paola Caruso respinge le accuse fatte da Moreno nella sua intervista a “Domenica Live”, in cui torna anche sui presunti segni della aggressione a solo una manciata di ore dal fatto.

La donna inizialmente dichiara: “Moreno è talmente pulito che ha aspettato 15 giorni per dire che l’ho minacciato e percosso. Fino a 15 giorni fa dormiva con me e mi scriveva che mi amava. Io ho depositato una denuncia da settimane ormai, lui zero. Aspettate di vedere il mio certificato. Il fulcro della questione è che lui mi registrava di nascosto, è reato penale”.

Successivamente ritorna sulla questione dei lividi, dichiarando che il giorno successivo Moreno Merlo si era presentato sotto la sua casa e non aveva nessun tipo di ferita sul viso. Per questo motivo Paola Caruso mette in dubbio le sue dichiarazioni, credendo impossibile che sarebbero scomparse in circa dieci ore.