Dopo le pesanti accuse di Paola Caruso, Moreno Merlo reagisce e si difende

La storia d’amore tra l’ex bonas di “Avanti un altro“, Paola Caruso, e il suo compagno, il deejay Moreno Merlo, è terminata nel peggiore dei modi. La Caruso, ha iniziato una relazione con Merlo qualche mese fa, dopo la cocente delusione avuta da Francesco Caserta, padre di suo figlio Michele, che non ha mai riconosciuto.

Paola appariva felice accanto a Moreno, eppure qualche giorno fa a “Domenica Live” la stessa Caruso ha annunciato la rottura con Merlo, asserendo che i motivi alla base erano gravissimi e che non li avrebbe rivelati. Durante la puntata andata in onda il 24 novembre è stata nuovamente ospite di Barbara D’Urso e questa volta con l’intento di raccontarli questi gravi motivi che inizialmente avrebbe omesso.

E così ha preso vita il racconto di Paola, la quale ha confessato che in realtà il suo ex era con lei solo per soldi, visibilità, che ha usato suo figlio, in quanto sapeva della sua fragilità e del momento delicato che stava vivendo, per avvicinarsi a lei. Durante l’intervista la ragazza non ha trattenuto le lacrime e la commozione è dilagata.

Pronta è però arrivata la risposta di Moreno, il quale sintonizzato su canale 5, attraverso delle Instagram stories ha detto la sua. Dapprima ha postato una foto nel quale veniva annunciata l’ospitata della Caruso e cerchiando la frase nel quale veniva anticipato che avrebbe raccontato tutta la verità, ha scritto: “Pronto con i pop corna gustare la telenovela che si consumerà tra poco…adoro“.

Dopo il racconto della Caruso, e soprattutto dopo le pesanti accuse che la giovane gli ha rivolto, ecco che Moreno si è lasciato andare alla sua versione dei fatti, e sempre su Instagram ha dichiarato: “Tutto quello che dici deve essere comprovato, devi portare delle prove, altrimenti siamo alla fantasia. Il problema è che se io parlo porto delle prove, se tu parli, parli di aria fritta“.

Insomma la situazione è davvero intricata e i rapporti tra i due ex ancora infuocati. Con molta probabilità la D’Urso non si lascerà sfuggire dalle mani questa diatriba e potrebbe invitare anche lui in uno dei suoi salotti, per replicare personalmente alle accuse della sua ex. Non resta che attendere i nuovi sviluppi della faccenda.