Pamela Prati, un ballo sexy in bagno e la rivelazione: "Sono stata lapidata. Presto in tv per chiarire"

Sulle note della canzone di Ricky Martin “Esa es la bomba”, Pamela Prati si è lasciata andare ad un ballo sensuale nel suo bagno e ha pubblicato tutto nel suo profilo Instagram. La bella showgirl mostra un fisico davvero invidiabile coperto a malapena da un asciugamano bianco e dalla sua fluente chioma mora.

Al centro del gossip a causa del finto matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone, Pamela sembra essersi riappropriata della sua vita, apparendo più serena e distesa. Lo dimostrano le numerose Instagram Stories pubblicate nei mesi scorsi che hanno documentato i diversi viaggi e le splendide location che facevano da sfondo ai suoi video.

Adesso, con questo nuovo filmato ad alto tasso erotico, la Prati sembra voler rivendicare la sua carica sexy e far arrivare il messaggio che è pronta a ripartire con una nuova consapevolezza di se stessa. Cose che ribadisce anche tramite un’intervista rilasciata al settimanale “Novella 2000“.

Pamela Prati torna alla carica e promette nuove e importanti rivelazioni

Sulle pagine della rivista, infatti, si possono leggere le dichiarazioni della diva che ammette di aver passato un periodo davvero nero, durante il quale è stata il bersaglio di una fetta importante del pubblico e di alcune trasmissioni televisive: “Tante ingiurie, ora parlo io. Ho subito una vera lapidazione psicologica“, ribadendo ancora una volta sulle pagine della rivista diretta da Roberto Alessi: “Sono stata plagiata, ci credevo davvero“.

Nessuna novità, penseranno in tanti. Queste dichiarazioni era già state ampiamente rese pubbliche durante le varie ospitate dei mesi scorsi nei vari salotti televisivi, tra cui “Verissimo“. Pamela Prati, però, promette nuovi colpi di scena nella vicenda e sembra che la questione sia tutto tranne che risolta: “Chiarirò la mia posizione in tv“, ha precisato. In effetti, Dagospia ha rilasciato la news di una sua eventuale partecipazione proprio a “Verissimo”, sempre che riesca a trovare un accordo con la trasmissione.