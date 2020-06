Pamela Prati si ricandida per il GF Vip

Pamela Prati sta cercando in tutti i modi di allontanarsi dalla bufera mediatica causata dal caso Mark Caltagirone. Per tutto questo tempo però l’ex primadonna del Bagaglino ha rilasciato numerose interviste in vari salotti televisivi, come “Live – Non è la D’Urso“, “Domenica In” e “Non è l’Arena“, guadagnandoci spesso del denaro.

A oggi non si è ancora scoperto se Pamela Prati era in accordo con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le sue due ex agenti, per creare questo finto matrimonio con l’obbiettivo di lucrarci sopra. Tuttavia la Prati sta cercando in tutti i modi di superare quel periodo dedicandosi a vari progetti, come la musica e la scrittura.

L’intervista a Pamela Prati

Iniziando a parlare della sua autobiografia intitolata “Come una carezza“, dichiara che in questa circostanza si è aperta quasi del tutto, raccontando quanto la vita possa metterci davanti a numerosi ostacoli, ma nonostante i problemi bisogna sempre cercare di combattere con le nostre miglior armi. Nella sua autobiografia poi parla della sua adolescenza difficile, mettendo nero su bianco tutti i traumi del passato. Ammette che la scrittura le è servita davvero tanto per superare questo periodo molto difficile.

Parlando della sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” dichiara che per lei è stata un’esperienza positiva che rifarebbe,in quanto in quel momento non l’ha vissuta come avrebbe potuto fare oggi. “Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello ho preso atto del fatto che a comprendermi sono stati in particolare gli adolescenti”.

Infine, la Prati ha voluto ringraziare le poche persone che la stanno aiutando in questo periodo, come Mara Venier, Valeria Marini, Pingitore, il suo avvocato Lina Caputo che si batte da anni per le donne, Massimo Giletti e altre amiche come Matilde Brandi, Manila Nazzaro, Angela Melillo, Stefania Orlando e per finire i suoi fratelli e sorelle.