Pamela Prati contro Barbara D’Urso e quella foto pubblicata che mostra tutta la sua bellezza

Non accenna a placarsi il caso “Prati Gate“, che dopo mille peripezie ritorna più vivo che mai. Non è passato poi molto tempo dall’ultima apparizione di Pamela Prati al noto programma di Barbara D’Urso, “Live – Non è la D’Urso” dove venne a galla storia di Mark Caltagirone, e di tanto altro che tutti conoscono.

A distanza di tempo si continua a parlare del caso, o per meglio dire, delle conseguenze che ha portato la vicenda. Infatti vi fu una vera diatriba tra la D’Urso e la Prati, tanto che ancora oggi la presentatrice afferma che la Prati ha sfruttato l’immagine del suo show di successo nel tentativo di acquisire fama e notorietà; prima dello show, non era chiamata da nessuno, adesso la Prati pare abbia l’agenda piena, per serata e partecipazioni.

Infatti Barbara, ha affermato nel salotto del gossip di “Verissimo” di Silvia Toffanin: “Mi fa ridere che ora Pamela Prati fa le serate e sulle locandine mette il logo di Live scrivendo Dal salotto di Barbara D’Urso“, la Prati però non fa attendere la sua risposta, affermando che è la storia della locandina con la scritta “Live” è capitata solo una volta, ed anche a sua insaputa, tanto che oggi non ha più rapporti lavorativi con chi aveva affisso la locandina.

Inoltre Pamela aggiunge: “Non ritengo che essere accostata a quel programma mi dia pregio, anzi e non ho nulla a che vedere con lo stesso.” Nonostante tutto però la donna si lascia offendere ne scalfire dalle critiche altrui, e posta una foto che tutti i suoi fan hanno apprezzato.

Una foto che mostra il corpo statuario della donna, che nonostante i suoi 61 anni, riesce ancora a lasciare senza fiato i suoi tanti fan che la seguono su Instagram. Tanti infatti sono stati i commenti riguardanti la foto, come: “Stupenda“, oppure “Che Venere“. Ma la Prati non è solo questo, e vuole dimostrarlo, tanto che lo si evince dal suo libro autobiografico, affermando: “Voglio raccontare anche le passioni della mia giovinezza, la carezza del pubblico che lenisce il dolore come una medicina.”