Verissimo, Barbara D’Urso parla dei figli, di Filippo Nardi e del Prati Gate

Barbara D’Urso ha rilasciato una lunga intervista nella trasmissione “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. In questa circostanza la conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” ha voluto dedicare gran parte del suo tempo a parlare dei suoi figli, seppure in passato ha sempre cercato di mantenere una certa privacy su questo argomento.

Oltre a parlare della sua famiglia, Barbarella parla anche del suo presunto rapporto con l’ex gieffino Filippo Nardi, smentendo ogni tipo di gossip in questione. Infine commenta con entusiasmo il sondaggio rilasciato dal sito del “Corriere della Sera” in cui si classifica in prima posizione come “personaggio televisivo più influente del decennio“.

Le parole di Barbara D’Urso

Questo Natale, come abbiamo potuto vedere sui social network, la D’Urso è andata in Spagna, passando le festività insieme ai suoi figli. Ne parla, con molta emozione, in questa intervista rilasciata da Silvia Toffanin, sottolineando di aver un patto con loro, poiché negli anni hanno cercato di fare una carriera senza far sapere a nessun di essere figli della D’Urso oppure del padre.

Negli ultimi mesi si è parlato anche di una presunta relazione di Barbara D’Urso insieme a Filippo Nardi. La conduttrice smentisce questa ipotesi, seppure non si risparmia con i complimenti: “Smentisco completamente, con Filippo siamo amici e non ci siamo mai dati nemmeno un bacio! Saremmo anche carini insieme, obbiettivamente, ma invece no”.

Sulla classifica del “Corriere della Sera” si ritiene molto onorata per essersi classificata al primo posto, poiché in questa lista ci sono dei nomi molto importanti. Secondo lei questo successo social è stato raggiunto anche per essersi buttati in vari format negli anni, come reality, fiction, cronaca e gossip.

Nonostante questo amore mostrato nella classifica del “CdS”, sottolinea che nel corso degli anni ha ricevuto numerose critiche a causa di alcuni suoi outfit molto scollati su Instagram. Per lei queste foto sono comunque normali, poiché si sente a suo agio con un vestito corto.

Infine, come riporta “Isa & Chia“, parla del Prati Gate, rispondendo alle critiche mosse da Massimo Giletti: “Si è accanito contro di noi che siamo sotto testata giornalistica. Noi ovviamente, con tutti i nostri giornalisti, abbiamo cercato di aprire questo enorme vaso di Pandora per capire cosa ci fosse sotto […] e si è scoperto che c’erano delle altre persone che hanno truffato. […] Tutto questo grazie alla nostra testata giornalistica”. Secondo Barbara D’Urso, grazie a queste indagini, Pamela Prati, insieme ad Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, hanno alla fine confessato.