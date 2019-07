Pamela Perricciolo annuncia nuovi colpi di scena riguardanti il caso Pratigate

Anche in questa torrida estate italiana il caso Pratigate, cioè quello delle finte nozze di Pamela Prati con l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone, tiene banco e catalizza l’attenzione del gossip nazionale grazie ad alcune recenti dichiarazioni fatte da una delle protagoniste di questa raccapriciante vicenda, ovvero Pamela Perricciolo.

L’accusata numero uno del Pratigate, Donna Pamela, presente alla presentazione a Milano del libro “Falso in bilancia” di Selvaggia Lucarelli, ha replicato ad alcune domande poste da Alberto Dandolo, celebre firma di Dagospia, svelando che ci saranno nuovi colpi di scena; dunque il Pratigate è destinato a far notizia ancora per molto tempo.

Palema Perriciolo annuncia nuove sorprese

Secondo quanto dichiarato dall’ex manager di Pamela Prati, quindi, ci sarebbe ancora molto altro da scoprire sul caso Pratiful, che se in tanti hanno definito come un gioco sfuggito dalle mani, mentre per altri appare come una vera e propria organizzazione a deliquere, integrando svariati reati, non ultimo quello della truffa.

Alle domande di Dandolo, la Perricciolo ha replicato che non poteva parlare, poiché ci sono delle inchieste in corso e quindi avrebbe detto la sua solo nelle sedi più opportune, anche se ha ammesso: “È uscita fuori solo una parte della storia”, quindi ha aggiunto, “le assicuro che ci sono molte altre persone coinvolte… e sono nomi pesanti“.

Non è un caso che la Perricciolo fosse all’evento della Lucarelli, poiché proprio quest’ultima riuscì nei mesi scorsi a convincere la manager a rilasciare un’intervista per “Il Fatto Quotidiano”, testata per cui scrive Selvaggia. Sembra che Pamela Perricciolo oggi sia impegnata e proiettata nel suo futuro, grazie a nuovi progetti lavorativi, gettandosi così alle spalle il caso Pratigate.

Negli ultimi giorni anche Eliana Michelazzo è tornata alla ribalta della cronaca a causa di una truffa di cui è rimasta vittima mentre si trovava in vacanza a Ibiza, dove sembra le abbiano rubato la carta di credito e sottratto 1500 euro.