Eliana Michelazzo vittima di una truffa a Ibiza

Eliana Michelazzo, ex agente della showgirl Pamela Prati e tra le protagoniste dello scandalo del Pratigate, è tornata alla ribalta della cronaca stavolta non per il caso del matrimonio inesistente tra l’ex soubrette del Bagaglino con il finto Mark Caltagirone, né per il suo finto matrimonio con Simone Coppi, bensì per una recente truffa di cui è stata vittima.

Spenti i riflettori mediatici sul caso Pratiful – che è stato portato alla luce grazie ad alcune indagini giornalistiche fatte dal sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, e poi ampiamente approfondite nei programmi di Barbara D’Urso, la Michelazzo si è regalata una splendida vacanza nella meravigliosa cornice di Ibiza.

Eliana Michelazzo truffata a Ibiza

La manager della Aicos Management è da sempre molto attiva sui social, dove ha raccontato la brutta vicenda che l’ha vista protagonista e vittima; nelle ultime ore infatti Eliana ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha rivelato che le è stata rubata la carta di credito. La Michelazzo non si è però accorta subito del furto.

La manager, come di consueto, aveva pagato con la carta alcune consumazioni in un locale, poi ha notato che un paio di persone erano interessate mentre lei digitava il pin, ma non aveva dato molto importanza ai fatti. Solo dopo diverse ore si è accorta di non avere più la carta e che nella nottata erano stati fatti dei prelievi.

La domanda che ora si pongono in tanti è come sia possibile che Eliana non si sia accorta di niente, considerato il fatto che i servizi di allerta bancari si attivano immediatamente, notificando al cliente i movimenti del conto con un sms inviato al cellulare. Anche in questo caso la Michelazzo ha dato una spiegazione.

Stando alle parole di Eliana, il suo cellulare era scarico, quindi spento, da qui l’impossibilità di poter ricevere gli sms di allerta, quindi ha aggiunto: “Vabbé me la tirate ma io vado avanti lo stesso. Smarrita carta di credito tanto per star serena“. Sembra che dal conto della Michelazzo siano stati sottratti 1500 euro.