Pago ripensa a Serena: le dichiarazioni del cantante

Ospite del programma “I lunatici” di Rai Radio 2, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, il cantante sardo Pago, al secolo Pacifico Settembre, si confessa ai microfoni del programma, parlando ancora una volta della sua ex fidanzata Serena Enardu e delle vicende che hanno portato la coppia all’ennesima rottura.

Nonostante il modo brusco con cui i due hanno terminato la loro relazione, Pago dichiara che non vuole dare niente per scontato, ed essendo reduce da un matrimonio con Miriana Trevisan, con conseguente rottura e successivo ritorno di fiamma che comportò addirittura la nascita di un figlio, non esclude che un futuro prossimo possa capitare lo stesso anche con la Enardu.

A tal proposito infatti Pago dichiara: “La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare. Ho un matrimonio alle spalle con Miriana Trevisan che finì, poi dopo tre anni siamo tornati insieme e abbiamo fatto anche un figlio. Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani“.

D’altro canto è pur vero che per il momento sembra che Serena non abbia alcuna intenzione di ritornare tra le braccia del cantante, visti anche i modi con cui i due si sono lasciati e le parole di cattiveria che si sono lanciati, anche attraverso i social network. Per il momento quindi i due stanno trascorrendo la loro vita da single. Pago però, dal canto suo, sembra comunque predisposto ad avere una linea di confronto con la Enardu, con una speranza futura di una ricostituzione del loro rapporto.

Appare pur vero infatti che per Pago il rapporto con Serena è stato forse il più importante della sua vita. Per il momento l’ex marito di Miriana Trevisan è intento a sponsorizzare il suo libro autobiografico, in uscita oggi 16 giugno, dal titolo “Vagabondo per amore“, in cui racconta la sua vita e le sue esperienze passate, l’amore per la musica, le sue gioie, le sue soddisfazioni ed ovviamente anche le sue sconfitte.