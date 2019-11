Pago al ristorante con Tommaso, il figlio di Serena Enardu

Pago è stato avvistato in un ristorante insieme al figlio di Serena Enardu. Dopo la rottura tra i due in seguito alla partecipazione al reality “Temptation Island Vip“, che ha assunto toni drammatici con l’ex tronista di “Uomini e Donne“. Pago continua a frequentarsi con il 14 enne , come raffigurato anche dalle instagram stories all’interno del social.

D’altronde non poteva andare diversamente visto e considerato che il cantante è entrato a far parte della vita di Tommaso quando il ragazzo era solo un bambino, infatti si conoscono da quando aveva 7 anni ed il legame tra i due è molto forte, il cantante rappresenta un punto fermo molto importante per il figlio di Serena.

Anche se la sua love story con la 43 enne sarda, Serena Enardu, sembrerebbe essere finita dunque Pago non sembrerebbe interessato a escludere il figlio della stessa dalla propria vita. Come sappiamo è stata proprio la sarda dai capelli mori a chiudere la relazione, durata 6 anni e mezzo, con il cantante. Durante la partecipazione al programma “Temptation Island Vip”, infatti, ha instaurato un rapporto speciale con il single Alessandro Graziani, rapporto che l’ha portata a prendere una decisione molto importante come troncare la relazione con Pacifico Settembre.

Infatti mentre si trovava in Sardegna, durante l’ultimo falò di confronto, ha deciso che la sua storia con Pago era terminata. La single Enardu ha ammesso di frequentare privatamente il pallavolista di molti anni più giovane, al solo patto che questa conoscenza avvenga lontano dalle telecamere.

Proprio Alessandro Graziani ha raccontato il rapporto tra i due alla redazione di “Uomini e Donne Magazine” specificando che i due sono molto spaventati dall’evoluzione che potrà assumere la loro conoscenza e che solo con il passare dei giorni potranno meglio comprendere di che tipo di rapporto si tratta. Attualmente non sono interessati a pubblicizzare questa relazione. Pago dalla sua sembra disinteressato alla storia amorosa della ex e continua a frequentare Tommaso, al quale è legato per via di un feeling molto forte.