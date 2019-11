I rapporti tra Pago e Tommaso, il figlio di Serena

“Temptation Island Vip” è terminato già da un pò e la coppia formata dal cantante Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne” Serena Enardu non è tornata sui propri passi. I due che hanno partecipato al reality dei sentimenti, condotto da Alessia Marcuzzi, perchè Serena voleva capire se, dopo sette anni di relazione con Pago fosse ancora amore o abitudine.

E proprio grazie al reality Serena ha capito che il sentimento che la legava al cantante era un grandissimo affetto. All’interno del villaggio delle fidanzate Serena si è avvicinata molto al single Alessandro Graziani e ciò ha mandato Pago su tutte le furie. I due, durante l’ultima puntata hanno dato vita ad un falò di confronto finale intenso, intimo, culminato con i due che si lasciano.

Serena ha subito critiche su critiche, spesso anche con offese e accuse pesanti, da parte degli utenti in rete, proprio a causa del suo comportamento. Serena e Pago sono stati ospiti a “Uomini e Donne” e lì la donna è apparsa visibilmente affranta per il dolore causato al suo ex al quale è molto affezionata.

Pago dal canto suo non ha mai nascosto l’amore che prova per Serena e l’affetto che nutre verso la sua famiglia, in particolare verso Tommaso, il figlio quattordicenne che Serena ha avuto da una precedente relazione. Durante i sette anni in cui Serena e Pago sono stati insieme, quest’ultimo ha fatto da padre a Tommaso, prendendosi cura di lui.

E adesso che con la mamma è finita i due hanno continuato ad avere un ottimo rapporto. A testimoniarlo sono alcune storie Instagram, che ritraggono il cantante e il figlio della sua ex a cena insieme, da soli, sereni e in armonia. Serena è intervenuta e a chi su Instagram le chiedeva dove fosse il figlio ha dichiarato che era uscito un pò.

Si è detta contenta perchè Tommaso non esce mai, ma non ha specificato in compagnia di chi fosse il figlio. Questo legame ancora forte esistente tra Pago e Tommaso potrebbe essere un movente per un eventuale ritorno di fiamma tra i due ex, o semplicemente una bella cosa che al giorno d’oggi accade di rado.