"Oggi" rivela come Briatore scoprì la tresca tra la Gregoraci e Bettarini a un mese dalle nozze

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Più che una normale biografia, la vita di Elisabetta Gregoraci sembra sempre più una soap opera in stile "Beautiful". Quasi ogni settimana spuntano presunti amanti, nuovi amori, ex fidanzati e sedicenti latin-lover che sostengono di aver fatto follie con (e per) lady Montecarlo, com'è stata soprannominata la showgirl calabrese durante il Grande Fratello Vip 5. Non sapendo esattamente cosa sia vero e cosa no, occorre sospendere ogni eventuale giudizio morale. Di certo, se davvero ha saputo destreggiarsi così bene tra così tanti amori vissuti in contemporanea, quanto meno va dato atto ad Elisabetta di essere una donna dall'incredibile capacità organizzativa!