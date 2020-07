Nozze Lino Guanciale, gli auguri di Alessandra Mastronardi e la reazione dei fan: "Dovevi esserci tu"

Da circa una settimana Lino Guanciale è convolato a nozze con la consorte Antonella Liuzzi, la quale lavora all’università Bocconi di Milano, dove la sua vita è cambiata quando ha conosciuto l’attore avezzanese. La cerimonia si è svolta in grande segreto con la partecipazione di pochi invitati, ma la foto pubblicata sui social da Guanciale ha dato la possibilità ai fan di condividere questo lieto evento.

Sono arrivati anche i commenti da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo, in particolare di attrici con le quali Lino Guanciale ha lavorato in fiction di successo. Il riferimento è alla longeva serie televisiva “Che Dio Ci Aiuti“, dove l’interprete ha rivestito per tre stagioni il ruolo dell’avvocato Guido, per poi essere sostituito da Gianmarco Saurino.

Sono arrivati gli auguri della protagonista di questa serie, Elena Sofia Ricci, che ha commentato la foto pubblicata dall’attore su Instagram in questi termini: “Ecco fatto, evviva ragazzi, tutto il bene del mondo”. Ci sono altre attrici che hanno voluto complimentarsi con l’amico e collega, come ad esempio Francesca Chillemi, la quale ha interpretato per molte stagioni il ruolo della compagna e successivamente moglie di Guido.

Si può annoverare anche il commento di Alessandra Mastronardi, la quale ha affermato: “Semplicemente meravigliosi”. Queste parole hanno provato la reazione dei fan che si sono rivolti all’attrice: “Non per far polemica, ma lì dovevi starci tu”. Dopo questo commento ci sono state altri utenti che hanno sottolineato la necessità di distinguere la fiction dalla realtà.

Una fan ha scritto in contrapposizione all’altra utente: “Certa gente vive della fascinazione delle storie narrate nelle serie tv e perde il contatto con la realtà”. Si è aggiunto anche un altro commento: “Onestamente quando imparerete che la vita del cinema non è quella reale e che se vi appassionate così tanto e grazie all’empatia dell’attore e alla sua bravura,sarà sempre troppo tardi”.