Lino Guanciale si è sposato a sorpresa. Ecco con chi

Lino Guanciale è uno degli attori più amati del momento. Grazie a diversi personaggi interpretati in svariate fiction in onda su Rai 1, Guanciale si è aggiudicato l’appellativo di “man of the moment”. Lo abbiamo apprezzato nei panni dell’insopportabile avvocato Enrico Vinci in “Non dirlo al mio capo”; in quelli del medico legale Claudio Conforti in “L’allieva”; oppure in quelli del commissario fantasma Leonardo Cagliostro in “La porta rossa”.

Guanciale è molto amato dal pubblico di qualsiasi generazione e soprattutto è un uomo molto riservato e geloso della sua vita privata, che custodisce con tanta parsimonia. L’attore difatti si è sposato in gran segreto con la sua fidanzata, Antonella Liuzzi, sabato 18 luglio presso il Palazzo del Campidoglio, sede del Municipio di Roma; e solo a cose fatte ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la lieta notizia.

Lo scatto postato da Lino, lo ritrae avvinghiato alla sua Antonella con indosso gli abiti dell’occasione e soprattutto felici e sorridenti. I due, si sono conosciuti poco più di un anno fa e in breve hanno deciso di compiere il grande passo. Anche la Liuzzi è molto riservata e per tale ragione poco o nulla si sa sulla moglie di Guanciale, ma adesso grazie al portale “Fanpage.it”, qualche informazione in più è trapelata.

Sembrerebbe che Lino e Antonella si siano conosciuti all’università Bocconi di Milano, dove lei lavora come docente. La donna pare abbia un curriculum di tutto rispetto e qualche stralcio di esso è emerso grazie al portale sopra menzionato. Si legge: “è Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) presso SDA Bocconi School of Management. La sua collaborazione con SDA Bocconi ha inizio nel 2015. Ha collaborato con l’Università Bocconi dal 2013 al 2015 come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition, e come Researcher presso l’Osservatorio M&A“.

Inoltre, la Liuzzi è anche socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società che si occupa della gestione delle strutture alberghiere, la “Greenblu s.r.l.”. Insomma si tratta di una carriera davvero importante e adesso per la donna è arrivato il momento di mettere su famiglia, desiderio questo espresso anche da Lino di recente, in un’intervista rilasciata al settimanale “Visto“.