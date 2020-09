Nota trans rivela di aver avuto una relazione con Pierpaolo Petrelli

Il gossip è di quelli davvero succosi, soprattutto perché il protagonista, l’ex velino di “Striscia la Notizia” Pierpaolo Petrelli, attualmente sta corteggiando la concorrente più in vista di questo Grande Fratello Vip 2020, ovvero Elisabetta Gregoraci. Ma stando alle parole di Manila Gorio, nota conduttrice e showgirl trans, prima di Elisabetta ci sarebbe stata proprio lei.

Stando a quanto dichiarato dalla donna nel corso di una recente intervista, la scorsa estate, poco prima di entrare nella casa del GF Vip 5 come concorrente, Pierpaolo Petrelli avrebbe vissuto con lei una breve ma appassionata relazione. La Gorio ha rivelato di aver conosciuto Petrelli all’inizio del 2020, quando era fidanzata con un altro uomo. I due si sarebbero frequentati per un po’, finché non è emerso il problema del Covid-19 e il successivo lockdown.

A questo punto i due – sempre stando al racconto di Manila – si sarebbero persi di vista e la donna sarebbe tornata a frequentare l’ex fidanzato, Moreno, con cui la storia è terminata lo scorso agosto. E qui entrerebbe nuovamente in scena Petrelli, che sarebbe andato a trovare la Gorio a Bari per consolarla e per trascorrere con lei quelli che la conduttrice pugliese definisce momenti di grande e intensa passione.

Tuttavia Manila Gorio ha affermato che dopo questa breve parentesi avrebbe letteralmente perso le tracce dell’ex velino. Non sarebbe più riuscita a parlare con lui e, solo dopo qualche tempo, ha capito che stava per entrare nella casa del “Grande Fratello Vip”. La showgirl e opinionista è convinta che Pierpaolo non voglia in alcun modo che la loro storia venga fuori perché ancora adesso è considerato disdicevole, per un uomo etero, stare con una donna trans.

Manila ha inoltre dichiarato di non riuscire in alcun modo a contattare la produzione del reality show di Canale 5 e che lo stesso Alfonso Signorini starebbe facendo di tutto per tenerla lontana dal programma e da Petrelli. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi concernenti questa vicenda.