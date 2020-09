GF Vip, durante la prova scoppia la passione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip” è iniziata da poco e già nella casa più spiata d’Italia, ne sono successe di tutti i colori. Non si sono fatti mancare nulla i vip in pochissimi giorni, nemmeno un’espulsione. Difatti, il cantante Fausto Leali è stato squalificato dal gioco, perché ha utilizzato parole a sfondo razzista nei riguardi di Enock Barwuah (fratello del calciatore Mario Balotelli).

Tra i concorrenti in gara, vi sono anche l’ex velino di “Striscia la notizia”, Pierpaolo Petrelli e la showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. E proprio i due, sono stati protagonisti di un momento davvero passionale, durante la puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda il 21 settembre.

La prova settimanale, consisteva in un bacio tra una coppia di concorrenti, necessario per accaparrarsi il budget per la spesa. Alfonso Signorini, ha subito notato una certa intesa tra Petrelli e la Gregoraci e per tale ragione ha fatto si che facessero coppia insieme. Pierpaolo si è subito candidato per essere il partner di Elisabetta e Alfonso ha accettato di buon grado.

La prova, prevedeva un bacio sott’acqua, ma non è stata superata. A quel punto è intervenuto Signorini, che ha asserito: “La prova non è stata superata. Se volete, però, potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa“. La coppia ha subito accettato e così Pierpaolo e la Gregoraci, si sono lasciati andare ad un lungo e vero bacio.

Il bacio è durato ben 20 secondi e subito il popolo del web è andato in tilt. Che queste siano le premesse affinché nella casa del “Grande Fratello Vip” nasca una nuova coppia? Che tra la Gregoraci e Petrelli ci sia una certa sintonia e attrazione? Non resta che vedere come evolveranno le prossime settimane all’interno della casa e capiremo come andranno le cose.