Nina Moric e Fabrizio Corona paparazzati insieme a scuola del figlio

La modella croata Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona sarebbero stati visti di nuovo insieme dopo la scomparsa dell’imprenditore napoletano Luigi Mario Favoloso. I due, per amore del figlio Carlos, si sarebbero recati insieme alla scuola del ragazzo, come due genitori di una famiglia normale.

Le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna mostrano la modella e l’ex re dei paparazzi mentre sono in procinto di arrivare alla scuola del figlio, per un colloquio con i professori. In tali fotografie, Fabrizio Corona, appare con i capelli lunghi e con indosso un completo elegante, mentre Nina Moric è vestita di bianco; entrambi nascondono il viso deitro degli occhiali da sole ma gli atteggiamenti sembrano rilassati e distesi, segno forse di un’armonia ritrovata.

Corona, che era stato arrestato diversi mesi fa, avrebbe ottenuto la scarcerazione, con l’obbligo di finire la sua pena presso un istituto a Monza; nello stesso potrà curare i problemi psichiatrici che lo affliggono da tempo. La Moric, invece, sembra essere tornata definitivamente single dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso, con il quale ha vissuto una lunga e travagliata storia d’amore.

L’imprenditore napoletano, scomparso da più di un mese ma paparazzato in Svizzera, starebbe per tornare in Italia. La notizia non avrebbe fatto fare i salti di gioia alla modella che, come raccontato dalla stessa durante una puntata di “Pomeriggio 5″, avrebbe subito delle violenze dall’allora compagno in diverse occasioni. Inoltre, stando alle sue parole, Favoloso avrebbe colpito anche il figlio Carlos Corona.

Il comportamento del napoletano avrebbe fatto infuriare anche Fabrizio Corona, che si sarebbe dichiarato pronto a tutto pur di difendere la sua famiglia. Lui che mostra spesso Carlos nelle sue Instagram Stories e che, finalmente, avrebbe ottenuto l’affidamento congiunto con la ex moglie. Anche la Moric, a causa di un periodo molto difficile, era stata costretta a vivere lontano dall’amato figlio.

La bufera, comunque, sembra superata e entrambi i genitori sarebbero pronti a riprendere in mano la propria vita partendo proprio dal figlio diciassettenne. Nel frattempo, Barbara D’Urso, nel corso delle prossime puntate del suo programma pomeridiano svelerà il “motivo gravissimo” che ha spinto Favoloso a lasciare l’Italia in fretta e furia.