Luigi Mario Favoloso ritrovato sano e salvo

Sono state interrotte le ricerche dell’ex partner di Nina Moric, del quale non si avevano più notizie dallo scorso 29 dicembre. Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del “Grande Fratello 15” ed ex celebre fidanzato della modella croata, aveva fatto perdere le proprie tracce nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2019, allontanandosi da casa sprovvisto di documenti d’identità e automobile.

Il 32enne campano era sparito dalla casa dei suoi genitori sita a Torre del Greco (NA) e della sua scomparsa ne aveva persino parlato Gianluigi Nuzzi a “Quarto grado“, trasmissione di approfondimento giornalistico di Rete 4. La madre disperata aveva diramato uno straziante appello sia sui social network che nel corso dell’ultima puntata del programma televisivo “Live – Non è la D’Urso“.

Fortunatamente, proprio alcuni giorni fa, Luigi Mario Favoloso è stato ritrovato sano e salvo in Svizzera. A riferirlo è stato il settimanale “Chi“, nota rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini. Provvidenziale è stata l’abilità dei paparazzi del magazine, i quali sono riusciti a scovare il fuggitivo, che aveva trovato rifugio in quel di Locarno,

Come testimoniano le foto pubblicate sulla nota rivista di gossip, a Luigi Mario Favoloso non è accaduto nulla di tragico. A giudicare dagli scatti fotografici, il fuggiasco starebbe bene e non sarebbe affatto in pericolo di vita. Inoltre, secondo quanto riportato dai numerosi siti web di cronaca e news, la signora Loredana Fiorentino avrebbe già provveduto a ritirare la denuncia per scomparsa, presentata in precedenza ai Carabinieri di Torre del Greco.

Sebbene abbia lasciato in apprensione i suoi familiari e amici più cari, che per tre settimane hanno temuto il peggio, adesso Luigi Mario Favoloso potrebbe far il tanto atteso rientro in Italia, affrontando la denuncia per violenza, sporta dalla sua ex dolce metà. Storia a lieto fine? Tutto dipenderà dai risvolti giudiziari.