Nina Moric: "Corona, positivo al Covid, ha invitato nostro figlio a casa sua"

I rapporti, già tesissimi, tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembrano essere arrivati al capolinea. Anche questa volta, a fare infuriare la bella croata sarebbe stato un comportamento dell’ex marito: il fotografo siciliano, infatti, avrebbe invitato il figlio Carlos Maria a casa propria, pur essendo positivo al Covid già da qualche giorno, mettendo potenzialmente a rischio la sua salute.

Fabrizio Corona, stando a quanto raccontato dalla modella tramite una storia sul suo profilo Instagram, avrebbe invitato e fatto andare a casa sua il figlio Carlos, al fine di passare un pomeriggio insieme ad allenarsi nella palestra privata dell’uomo. E una foto scattata dal ragazzo, che si vede riflesso in uno specchio, ritrae il padre a torso nudo intento a sollevare pesi nel suo appartamento milanese.

“Ho appena chiamato il 112 perchè Fabrizio Corona, positivo al Covid, ha invitato Carlos a casa, senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo stories su Instagram” ha iniziato la quarantaquattrenne croata, spiegando ai suoi followers più affezionati: “Fabrizio non rispetta non solo le norme sulla quarantena, ma anche la salute di mio figlio e la salute di tutti coloro che con costoro entrano in contatto”.

Nina Moric, visibilmente infastidita da tale atteggiamento, ha spiegato che le forze dell’ordine le avrebbero detto di non poter intervenire in alcun modo, se non sollecitando il ragazzo a tornare presso la propria abitazione. La donna continua accusando le persone come l’ex marito che, incuranti del pericolo, continuano a diffondere il virus che può essere potenzialmente mortale.

“Un figlio di diciotto anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose”, chiosa la Moric furiosa, “ma per un padre di quasi cinquanta è inammissibile perchè sa benissimo che Carlos è un soggetto più a rischio essendo asmatico“, conclude la bella croata, sempre tramite le sue seguitissime Instagram Stories.