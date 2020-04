Nina Moric abbandona Instagram: l’annuncio via social

Nina Moric, celebre modella croata ed ex moglie di Fabrizio Corona, ha pubblicato nelle ultime ore un post su Instagram dove ha fatto un annuncio sorprendente, cioè quello di volersi allontanare dal popolare social network di condivisioni di immagini. La modella sembra quindi aver fatto una scelta importante abbandonando i social, preferendo concentrarsi sulla vita vera, almeno fino a quando l’obbligo di rimanere a casa a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus non cesserà.

Come ricorderanno in tanti la Moric è stata negli ultimi mesi al centro di una querelle mediatica, che l’ha vista lanciare pesanti accuse al suo ex compagno, l’imprenditore ed ex gieffino Luigi Mario Favoloso, reo – secondo la modella – di averle usato violenza fisica e psicologica, atteggiamento che sarebbe stato usato – il condizionale è d’obbligo in questi casi – anche contro il figlio Carlos Maria, avuto dal matrimonio con Fabrizio Corona.

Scrive la Moric: “Ragazzi ho deciso di allontanarmi da Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso)“, per poi aggiungere, “ecco perché non ho scritto i social, finché non finirà questa quarantena“, e conclude: “Presta attenzione alla bellezza collaterale“. La decisione di Nina di abbandonare Instagram ha diviso i followers, che hanno cercato in tutti i modi di far cambiare idea alla modella, esortandola ad affrontare l’attuale situazione.

In una recente Instagram Story Nina ha spiegato il motivo che l’ha portata a tale decisione, sottolineando il fatto che sovente le apparenze ingannano: “Non mi fa paura essere giudicata. Posso capire che io possa piacere o meno, siamo essere liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone in base alle nostre scelte“.

La Moric prosegue il suo post dicendo di essere una persona capace di fregarsene di tutto, che ad un insulto risponde con un sorriso e che preferisce minore esteriorità e maggiore vita vera. Sono in tanti a domandarsi se la decisione della modella sarà davvero definitiva o solo una cosa momentanea?