Nicolò Zenga stronca la storia tra suo fratello Andrea e Rosalinda Cannavò: "Non la capisco"

Il sipario sull’edizione infinita del “Grande Fratello Vip” sta per calare. Il prossimo 1 marzo, Alfonso Signorini decreterà il vincitore e nonostante la stanchezza dettata da 5 mesi di reclusione, alcuni gieffini sono ancora in forma per lo sprint finale, sparando cartucce niente male. Se Tommaso Zorzi ha palesemente raccontato la sua strategia, a costo di sacrificare la sua amica Stefania, la coppia “Rosmello” sembra essere definitivamente naufragata.

Se tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello l’amicizia pare sia finita per sempre, la “colpa” è da attribuire ad Andrea Zenga. Difatti, proprio negli ultimi giorni la Cannavò e Zenga si sono lasciati andare alla passione. Nonostante fossero abbastanza reticenti, soprattutto per il fatto che lei aveva un fidanzato fuori che l’aspettava e 10 anni di relazione, hanno comunque deciso di concedersi un’opportunità.

Questa storia ha fatto il giro del web ed è sulla bocca di tutti, ormai. Chi è intervenuto è Nicolò Zenga, fratello di Andrea. I due sono molto legati e sicuramente Nicolò conosce Andrea meglio di chiunque altro. Il figlio di Walter Zenga ha stroncato la storia tra i due gieffini, ammettendo di non comprendere bene la Cannavò e di essere perplesso.

Ospite a “Casa Chi“, Nicolò ha dichiarato: “Lei mi mette un po’ di perplessità perché mi sembra una persona imperscrutabile, difficile capire veramente cosa pensa e cosa prova. Mi riserbo di conoscerla fuori per dare un parere definitivo. Ma non lascia trasparire molto a livello di sentimenti e di pensieri. Solitamente Andrea non è così intraprendente. Le volte che l’ho visto più lanciato è perché c’è vero interesse“.

La storia tra Zenga e Rosalinda è nata, si è consumata e si è sviluppata, nell’arco di un paio di giorni al massimo. Tutto ciò ha lasciato non poche perplessità, sia dentro che fuori la casa. Se Dayane crede che la sua ormai ex amica si comporti così solo per strategia, anche sul web il pensiero è quello. Nicolò ha dichiarato che non si aspettava sarebbe successo, dato che entrambi sono partiti come due molto riservati.