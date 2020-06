Nicola Vivarelli, il servizio fotografico che ha scatenato polemica sui social

Da quando Nicola Vivarelli, in arte Sirius, ha deciso di voler iniziare una relazione con una donna nettamente più grande di lui qual è Gemma Galgani – come in molti sanno infatti, tra i due intercorrono più di 44 anni di differenza – per Nicola è sempre stato un continuo boom di commenti e soprattutto di critiche da parte dei numerosi utenti che popolano il web.

Una scelta che, secondo alcuni, non ha nulla a che vedere con l’amore; tanti, forse troppi sono i commenti che vedono Nicola come un semplice opportunista, un ragazzo dalla faccia pulita, che sta tentando di acquisire la notorietà che tanto desidera, sfruttando l’immagine e la fama della dama torinese.

Insomma sono tante le persone che affermano che i sentimenti di Nicola non sono per nulla sinceri. Inoltre, sembra che a corroborare la teoria, sia anche questa prolungata assenza di foto di Gemma e Nicola insieme; secondo alcuni infatti, sembra che i due siano arrivati ai ferri corti, riservandosi ancora di mantenere questo alone di mistero.

Di recente il ragazzo ha fatto molto discutere per il set fotografico, sfoggiando il suo fisico scolpito, frutto di tanto tempo di allenamento. Non è un mistero infatti che Sirius sia un vero amante della salute fisica, curando il suo fisico al meglio delle sue possibilità ed in effetti i risultati si vedono e rendono molto fiero il giovane Nicola.

Il set fotografico però ha scaturito delle controversie tra gli utenti, tanto che in molti hanno commentato negativamente le foto del ragazzo, chiedendogli direttamente di ammettere che la sua relazione con Gemma è solo un mero escamotage per aumentare la sua notorietà. Non a caso, da quando Sirius ha iniziato la sua relazione con la Galgani, il numero dei suoi followers su Instagram si è moltiplicato.

Intanto gli utenti lamentano anche questa assenza prolungata di Nicola e Gemma insieme, ora che è crollato anche l’ultimo alibi che rendeva ancora valida questa assenza, ovvero l’ipotetica partecipazione a “Temptation Island”; non ci sono più scuse per i due e l’ipotesi di una rottura anzitempo del rapporto si fa sempre più convincente.