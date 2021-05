Naomi Campbell dichiara: "Durante la nascita di mia figlia ascoltavo Bob Marley"

A metà mese Naomi Campbell ha stupito il mondo intero con l’annuncio della nascita di sua figlia. Adesso la modella, che ha compiuto 51 anni negli scorsi giorni, ha svelato un nuovo dettaglio sul momento dall’arrivo al mondo della sua bambina, la prima figlia per la Campbell.

Durante una intervista nella sua serie YouTube No Filters, Noemi ha svelato: “La musica è nei miei momenti più speciali, come sai sono diventata da poco mamma, e avevo Bob Marley in sottofondo. Sono le mie radici, capisci?” La supermodel ha anche ammesso di essere “onorata e resa umile” dall’esperienza della maternità.

Non sono stati svelati molti dettagli sulla nascita della neonata, ma pare che la bambina sia nata tramite madre surrogata, dopo che sono emerse delle foto della star scattate tre settimane prima della nascita che la mostrano a New York senza segni di gravidanza. Anche alcuni amici della modella hanno ammesso ai tabloid britannici di credere che Naomi, che non ha mai conosciuto suo padre ed è stata cresciuta dalla nonna, abbia fatto ricorso ad una madre surrogata.

Fonti vicine a Naomi svelano che abbia intenzione di crescere la bambina con il suo misterioso compagno di New York, del quale non si conosce l’identità. “Naomi si è veramente calmata negli ultimi anni ed è in un’ottima situazione nella sua vita. Abita in America con il suo ragazzo ed è veramente felice, è finalmente sembrato il momento perfetto per diventare madre ed è al settimo cielo“, svela una fonte.

Prima di annunciare la nascita della figlia, la supermodel avrebbe detto al suo team che non lavorerà più nel fine settimana, ma solo nei giorni lavorativi settimanali. La Pantera Nera delle passerelle aveva informato dell’arrivo della bambina solo pochissime persone tra familiari, amici e persone del mondo della moda, riuscendo così a mantenere il più alto riserbo sulla notizia.