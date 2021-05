Naomi Campbell mamma a 50 anni, l’annuncio sui social

La modella Naomi Campbell ha stupito il mondo con il suo ultimo post su Instagram. La modella 50enne ha infatti annunciato di essere diventata madre, pubblicando sul famoso social una foto della sua mano che sorregge dolcemente i piedini di una neonata. “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelta per essere sua mamma“, scrive la famosa Top Model.

“Sono così onorata di avere quest’anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame a vita che ora condivido con te, mio angelo. Non c’è amore più grande“, commenta nella didascalia la modella, che compirà 51 anni il prossimo 22 maggio. Si tratta del primo figlio per Naomi, che ha taggato nella foto sua madre Valerie Morris-Campbell. La neo nonna ha ricondiviso la foto sulla sua pagina instagram, scrivendo: “Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono più che felice, ho aspettato a lungo di diventare nonna“.

Al momento nessun ulteriore dettaglio è stato rilasciato sulla neonata, della quale non si conosce il nome né la paternità. La notizia arriva come una totale sorpresa per il mondo della moda e del gossip. Se è vero che la pandemia ha aiutato le celebrità a nascondere eventuali gravidanze, complice l’isolamento dovuto al lockdown, Naomi non aveva dato alcun sentore di avere una figlia in arrivo.

In una intervista del 2017, parlando di una eventuale maternità, disse che la scienza le dava la possibilità di avere un figlio quando voleva, facendo capire di poter fare ricorso alla inseminazione artificiale o ad una surrogata. Nel 2019 Noemi svelò a WSJ Magazine di non sentirsi ancora pronta alla maternità, dicendo: “Non ancora, vedrò cosa mi porterà l’universo“.

Per quanto ne sa il pubblico, la Pantera Nera delle passerelle è single dal 2018, quando avvenne la rottura con il rapper Skepta, anche se i tabloid le attribuiscono un successivo flirt con Liam Payne nel 2019. Nel suo passato relazioni con uomini famosi come Diddy, Robert De Niro, Mike Tyson, Usher e miliardari come Flavio Briatore e Vladislav Doronin. Due i fidanzamenti ufficiali, con il bassista degli U2 Adam Clayton e con Briatore, entrambi rotti prima del matrimonio.