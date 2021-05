Naomi Campbell, chi è il padre di sua figlia?

Dopo l’annuncio a sorpresa della maternità di Naomi Campbell, che a quasi 51 è diventata mamma di una splendida bambina di cui ha mostrato i piedini in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, sono subito cominciati i pettegolezzi riguardanti il padre della piccola. Prima di ieri, infatti, la super top-model degli anni Novanta non risultava fidanzata, né tanto meno nessuno sospettava che fosse incinta.

Da parte sua, Naomi non ha fatto alcun accenno al padre di sua figlia, e per adesso non si esclude nessuna possibilità: neanche quella dell’adozione, della procreazione assistita con donatore anonimo o addirittura dell’utero in affitto. Già in un’intervista rilasciata nel 2017 a ES Magazine, infatti, la Venere Nera aveva dichiarato di pensare spesso ad avere un bambino, sottolineando come, grazie alla scienza, avrebbe potuto soddisfare questo desiderio quando voleva.

E così è stato. La neonata – almeno da quando si evince dall’unica foto pubblica – sembra mulatta, ma neanche questo dice molto sul padre biologico. L’ultimo flirt pubblico di Naomi Campbell risale al 2018, quando per un breve periodo ha frequentato l’ex star dei One Direction Liam Payne, più giovane di lei di 23 anni. La storia si è esaurita dell’arco di quattro mesi e da quel momento in poi la modella non è più stata protagonista del gossip.

Almeno fino a oggi. Neanche il forfait dato all’ultimo minuto al Festival di Sanremo 2021, di cui doveva essere una delle conduttrici, aveva insospettito la stampa, che aveva pensato a un capriccio da star o a problemi di salute riguardanti il Covid-19. E invece probabilmente il pancione era già visibile e la Campbell non ha voluto rischiare di mostrarsi prima del parto, attirando su di sé le insistenti attenzioni mediatiche.

Il quotidiano inglese “The Sun” sembra convinto che Naomi abbia un compagno da diverso tempo, anche se non dice di chi si tratti. “Naomi si è davvero addolcita nell’ultimo anno ed è in una fase meravigliosa della sua vita. Ha vissuto in America con il suo fidanzato ed è davvero felice” si legge sul rotocalco. In quale spiega che il primo lockdown è stato fondamentale per rafforzare il legame tra la modella e il suo misterioso amore: un legame culminato l’altro giorno con la nascita della loro prima figlia.