Morgan, le lacrime dell’artista e il ritorno alle dipendenze: "Accendete le telecamere"

Ha di certo passato giorni migliori il famoso cantante Morgan, al secolo Marco Castoldi. Di recente infatti il noto giudice di “X Factor” ha dichiarato di aver attraversato un periodo davvero triste e malinconico della sua vita, che ha comportato inevitabilmente la ricaduta nel mondo della tossicodipendenza, un vortice che il cantante aveva superato con immensa fatica e determinazione.

Morgan ha rilasciato una corposa intervista ad “Oggi“, in cui dichiara che per lui la quarantena è stata particolarmente dura e ha accentuato ancora di più la sua sensazione di malessere; lo stesso Morgan dichiara che il periodo appena trascorso è stato per lui “strano e un po’ allucinante“, talmente strano che è ripiombato nel buio.

Il cantante dichiara, allo stesso tempo, che non ha alcuna intenzione di abbandonarsi a se stesso, ma che vuole continuare a combattere per potersi rialzare più forte di prima, tanto da aggiungere: “Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca“. Il motivo principale della ricaduta del cantante, come egli stesso confessa, è stato il ritornare solo. Pare che infatti la sua ex fidanzata Angelica, madre di sua figlia Maria Eco – nata lo scorso 17 marzo – ha deciso di troncare definitivamente il rapporto con Morgan, provocando un forte senso di sconforto nel cantante.

A questo punto Morgan lancia un appello, affinché possa superare questo periodo difficile: “Accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza“. Nonostante tutto, però, il cantante non esterna alcuna critica nei confronti di Angelica, tutt’altro, tante infatti sono state le parole di lode nei confronti della donna, tanto da definirla anche una madre encomiabile.

Ma qualcosa era finito tra i due, tanto che lo stesso Morgan aveva intuito la cosa: “Io vedevo la storia con lei giunta a un suo epilogo. Bello, certo, perché avere un figlio è un magnifico regalo. È stupendo, e le ho detto grazie per tutti gli anni che ha dedicato alla mia vita“. A questo punto dell’intervista, le lacrime non hanno retto e il cantante è crollato in un pianto liberatorio.