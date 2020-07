Miriana Trevisan parla del futuro televisivo di Pago: "Potrebbe partecipare a ‘Tale e quale show’"

Nell’ultimo periodo Pago si è ritrovato nuovamente al centro dei riflettori per la sua storia con Serena Enardu. Il cantante e la sua ormai ex compagna hanno partecipato a “Temptation Island Vip”, uscendo separati dalla trasmissione per l’avvicinamento di Serena a uno dei tentatori, Alessandro Graziani.

In seguito alla sua esperienza nel reality show delle tentazioni, Pago decide di mettersi in gioco al “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. Nel giro di poche settimane anche Serena Enardu entra nella casa come concorrente per riconquistare nuovamente il suo ex compagno, riuscendo nel suo intento nel giro di pochi giorni.

Nonostante i buoni propositi, come quello di avere un figlio insieme, il riavvicinamento tra Pago e Serena Enardu non è durato molto. Fino a questo momento non si conoscono le reali motivazioni dietro a questa decisione, poiché entrambi hanno dato due versioni dei fatti completamente diverse tra loro.

L’intervista a Miriana Trevisan

La conduttrice Miriana Trevisan, ex compagna di Pago prima di Serena Enardu, si è avvicinata molto al cantante per mostrare tutta la sua vicinanza. Intervistata nella giornata di ieri da Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 su “Viaradio Autostrade per l’Italia”, parla del futuro televisivo dell’artista, svelando che quasi sicuramente parteciperà a “Tale e quale show“: “L’ho visto abbastanza felice, mi ha detto che dovrebbe essere così. Lui è bravissimo anche ad imitare”.

Non sembrano esserci quindi dubbi sulla partecipazione di Pago a “Tale e quale show”, il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Le ultime apparizioni nelle varie trasmissioni di Canale 5 sembrano aver rilanciato la sua carriera, poiché ha pubblicato il singolo “Tu lo sai” e il libro “Vagabondo per amore. La mia vita dalla A alla Z”, con la promessa ai suoi fan di fare una seconda autobiografia per raccontare altri particolari della sua vita.