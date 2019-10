Meghan Markle, in pubblico senza Harry, sorprende con un nuovo look

Meghan Markle è stata una delle ospiti speciali dell’inaugurazione del One Young World nella città di Londra, che riunisce i giovani leader di tutto il mondo per pensare e sviluppare soluzioni che affliggono il mondo di oggi. Per l’occasione la moglie del principe Harry si è presentata con una nuova acconciatura, un look che inevitabilmente ci rimanda allo stile di sua cognata Kate Middleton, e un abito viola ”riciclato” che aveva già indossato, incinta, lo scorso gennaio abbinato ad un cappotto rosso.

Tutto questo ci permette di apprezzare come la duchessa stia recuperando la sua figura dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, il piccolo Archie Harrison, il 6 maggio. Dunque, questa è la prima apparizione ufficiale di Meghan in cui si mostra rilassata, felice e piena di energia, quando solo pochi giorni fa aveva dichiarato in un documentario come la pressione dei media stava influenzando non solo lei, ma anche la coppia reale.

Proprio per queste ragioni, il principe Harry ha annunciato che presto i due si prenderanno alcune settimane di riposo dai doveri reali. Finché non iniziano queste settimane di riposo annunciate, l’americana sembra rimanere fedele ai suoi impegni ufficiali e non ha esitato a dare il suo sostegno a un vertice a cui ha già partecipato diverse volte.

Intanto, proprio in merito al tanto chiacchierato documentario, le reazioni dei membri della famiglia reale inglese iniziano a palesarsi, in particolar modo quelle del principe William, che mostra grande preoccupazione per lo stato emotivo dei duchi di Sussex e appare scontento per le forti rivelazioni. Una fonte vicina al principe William avrebbe rivelato che l’erede al trono è preoccupato per le recenti dichiarazioni di suo fratello, il quale in un’intervista ha confermato che c’è un allontanamento tra loro e che al momento sono su percorsi diversi.

Tuttavia, i media britannici affermano che la royal family, e in particolar modo la regina Elisabetta, non è particolarmente contenta delle dichiarazioni di Meghan e Harry, perché hanno infranto la regola secondo la quale i reali non parlano mai di se stessi. Ma secondo i media l’unica ragione dell’astio nei loro confronti sarebbe uno: “Meghan e Harry sono gli unici che da soli stanno modernizzando la monarchia“.