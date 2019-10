Il principe Harry conferma gli screzi con il fratello William

Il principe inglese Harry, figlio del futuro re d’Inghilterra Carlo e della defunta Lady Diana, si è raccontato durante una doppia intervista rilasciata in coppia con la moglie Meghan Markle, e ha ammesso che tra lui e suo fratello William le cose non vadano propriamente bene. Confermando voci che circolavano da tempo.

I due ragazzi, che da bambini hanno dovuto dire addio alla loro mamma, morta la notte del 31 agosto del 1997 in un incidente stradale a Parigi, sono cresciuti insieme a papà Carlo e alla sua seconda moglie, Camilla Parker Bowles. William e Harry, rispettivamente primo e secondogenito di Carlo e Diana, si sono sempre mostrati in pubblico uniti.

Da qualche tempo il gossip in circolazione però li dava distanti, soprattutto dopo il matrimonio di Harry con l’attrice americana Meghan Markle. Secondo voci insistenti il feeling tra Meghan e Kate Middelton, moglie di William non è dei migliori. A rompere dunque il silenzio è Harry, che a proposito del legame con il fratello ammette: “Siamo su strade diverse“.

Harry ha poi ammesso che il gossip è inevitabile, quando in gioco c’è una famiglia come quella reale e dunque loro non possono sottrarsi a tutto ciò. Sul motivo dell’allontanamento però non si sbilancia, racconta solo che con il fratello sono distanti, che i rapporti non sono più come quelli di un tempo e che non si vedono più come prima, perchè a detta sua sono entrambi troppo impegnati.

Il principe riserva però anche parole di affetto nei confronti del fratello, dichiarando: “Siamo fratelli, lo saremo sempre, io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me. Gli voglio bene, con tutto il cuore“. Insomma nonostante l’allontanamento e nonostante la motivazione non sia stata svelata, Harry nutre e nutrirà per sempre dell’affetto nei confronti di suo fratello William. E chissà cosa penserà la regina Elisabetta dopo le dichiarazioni del nipote.