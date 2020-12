Maurizio Costanzo dolceamaro su Tommaso Zorzi: apprezzamenti e critiche

Tommaso Zorzi è sicuramente un influencer molto amato, ma l’esperienza che sta vivendo nella casa del “Grande Fratello Vip“, ha consacrato la sua persona facendo si che venisse amato e conosciuto ancor di più. Tommaso oggi è uno dei personaggi più amati dal pubblico all’interno della casa, uno dei candidati alla vittoria finale.

Le dinamiche innescate, il suo esporsi continuamente, mostrando forza, intelligenza e fragilità, hanno fatto di Zorzi uno dei protagonisti indiscussi del “Grande Fratello Vip”. Durante l’ultima puntata abbiamo assistito all’incontro tra Tommaso e Francesco Oppini, incontro che ha emozionato non solo i due giovani, ma anche i milioni di telespettatori che in quel momento erano sintonizzati su Canale 5.

Maurizio Costanzo è intervenuto sulla vicenda e ha commentato l’incontro tra i due amici. Come riporta “Blogtivvù“, il giornalista è stato uno dei tanti che ha apprezzato la cosa, dichiarando: “Dell’ultima puntata ho visto un momento di ottima televisione in merito all’incontro tra Oppini e Zorzi, un momento bello e che mi ha fatto capire che erano due persone con delle cose dentro“.

Costanzo però è stato dolceamaro sul conto di Zorzi. Se da un lato ha molto apprezzato l’incontro con Oppini, dall’altro ha attaccato l’influencer e il suo libro. Tommaso qualche tempo fa ha anche pubblicato un libro per Mondadori, dal titolo “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri“. Si tratta di un libro che ha venduto oltre 20 mila di copie e che presenta una banana in copertina.

Il marito di Maria De Filippi è intervenuto sulla questione e questa volta ha utilizzato parole poco carine nei riguardi di Zorzi, non perdendo occasione per criticare il libro dell’influencer, ammettendo di non gradire la famosa banana che compare in copertina e aggiungendo che vorrebbe conoscere tutte le persone che lo hanno acquistato. Maurizio sarcastico ha ammesso che la letteratura, sentiva l’esigenza di un libro del genere e per fortuna ci ha pensato la Mondadori.

“Onestamente la letteratura in genere ne sentiva la mancanza e per fortuna è arrivata la Mondadori a dare questa occasione alla letteratura di riscattarsi con un romanzo di Tommaso Zorzi. Il libro di Zorzi ha superato le 20 mila copie. Mi fa avere nomi e cognomi dei 20 mila che lo hanno comprato? C’è anche una elegante banana in copertina, ne vogliamo parlare con la Mondadori?“, queste le dure parole del giornalista.