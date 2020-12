Maurizio Costanzo attacca la Gregoraci e la Salemi: "Se ne tornino al mercato”

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, uno dei tanti argomenti di discussione, riguarda la famosa vacanza in Sardegna di due estati fa. La questione vede coinvolti Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. La Gregoraci ha confessato che in realtà la Salemi ci provava con Briatore, mentre Giulia è andata su tutte le furie negando le accuse di Elisabetta.

La gieffina ha inoltre aggiunto che in realtà l’ex signora Briatore è in realtà solo una snob. Elisabetta ha fatto capire che ci sarebbe dell’altro ma tace e così diverse liti tra le due sono avvenute. La questione va avanti ormai da qualche settimana e tante cose sono state dette. Anche Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua, esprimendo il proprio punto di vista.

Ospite a “Casa Chi“, il marito di Maria De Filippi ha parlato del “Grande Fratello Vip” e se da un lato ha dichiarato che Dayane Mello è la sua preferita, dall’altro ha duramente attaccato la Salemi e la Gregoraci. Costanzo ha confessato che i continui battibecchi tra le due donne per Flavio Briatore, lo hanno un po’ stancato. Il giornalista spera che le due la smettano quanto prima.

“Quanto a lungo dobbiamo sentire la Salemi e la Gregoraci che discutono su Briatore? Potrebbero tornare al mercato tutte e due: ‘Comprate ste cipolle, guardate che finocchi“, ha dichiarato Costanzo. Dunque Maurizio ha ammesso che le loro liti potrebbero essere paragonate alla propaganda che un venditore ambulante fa della propria merce, al mercato.

Il giornalista si è però soffermato un po’ in più, ammettendo che in realtà è più dalla parte della Gregoraci, aggiungendo: “Quella Salemi l’aria intrigantina ce l’ha. Briatore non è uno che va per il sottile, la Gregoraci una ragione ce l’avrà“. Dunque se inizialmente Costanzo si è detto stufo delle continue liti tra le due a causa di Briatore, scendendo in profondità ha ammesso che in realtà è più dalla parte di Elisabetta.