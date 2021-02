Marica Pellegrinelli contro l’ex Eros Ramazzotti: "Con lui una vita insostenibile"

Eros Ramazzotti e Marka Pellegrinelli formavano una coppia invidiabile, una di quelle che si pensava sarebbero durate per sempre, ma nessuno immaginava che dietro l’idillio ci fossero tante rinunce (da parte di lei) e un’insoddisfazione di fondo che poi ha portato alla rottura. Ora che è passato diverso tempo dalla separazione dal cantante, la modella bergamasca racconta la sua verità e alcuni retroscena inaspettati di quell’amore che tanto ha fatto sognare i fan.

E nonostante ribadisca più volte di essere in ottimi rapporti con l’ex marito Eros Ramazzotti, che sente “cento volte al giorno” per questioni relative ai due figli che hanno avuto insieme, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, in realtà Marica Pellegrinelli non risparmia più di una stilettata al cantante, lasciando chiaramente intendere che con lui non era più felice, in quanto la loro vita si fondava esclusivamente sulle esigenze di lui e del suo lavoro.

La Pellegrinelli racconta i retroscena del matrimonio con Ramazzotti

Intervistata dal settimanale “Oggi”, Marica Pellegrinelli ha spiegato che mettersi con un uomo di venticinque anni più grande di lei, che voleva assolutamente dei figli, l’ha portata a essere mamma per due volte da giovanissima. Quando è nata la primogenita Raffaella Maria, infatti, lei aveva appena ventuno anni e mai avrebbe pensato, o desiderato, di diventare mamma così giovane.

La bimba è stata voluta e cercata, ma la modella lascia intendere che il desiderio forte di un figlio fosse di Eros più che suo. Il cantante aveva già una figlia, Aurora, che però viveva con la madre, la conduttrice Michelle Hunzicker. Per stare dietro ai figli e al lavoro del marito, costantemente in tour, la Pelligrinelli ha dovuto trascurare il suo lavoro di modella e soprattutto la sua carriera universitaria; studiare, seguire i corsi, non era più fattibile, quindi ha abbandonato il sogno di laurearsi.

E alla lunga probabilmente sono state tutte queste rinunce fatte per amore a pesare sul rapporto tra Marica ed Eros. “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini” ha spiegato la donna. La svolta è arrivata quando i bambini hanno dovuto frequentare la scuola dell’obbligo: a quel punto la modella ha smesso di seguire il marito in tour e così è finito anche il matrimonio.