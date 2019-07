Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati, lei si è trasferita in un’altra casa

Matrimonio ormai al capolinea per una coppia longeva del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti e della moglie Marica Pellegrinelli, che si sono lasciati dopo un periodo di profonda crisi. Niente di passeggero quindi, come sostenevano le indiscrezioni degli ultimi giorni, purtroppo il matrimonio tra i due è finito.

A rendere nota la notizia è stato Dagospia, cha ha confermato quindi tutte le voci che ci sono stati finora riguardo alla coppia, sopratutto quelle pubblicate sulla rivista “Spy“, diretta da Alfonso Signorini, qualche giorno fa. “Non è una crisi passeggera: dopo 10 anni Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati”, si legge su Dagospia.

A quanto pare la modella bergamasca si è già trasferita in un’altra casa e questo ovviamente non fa altro che confermare che si tratta di una cosa seria. Naturalmente manca ancora la versione dei diretti interessati, ma sembra proprio che il noto cantante e la moglie abbiano deciso di dirsi addio dopo dieci anni di relazione e la nascita dei loro due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2015.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono conosciuti nel 2009 e nel 2014 hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. Da allora i due sono sempre apparsi felici e uniti, e la prima figlia di Eros, Aurora Ramazzotti, ha stretto negli anni un bellissimo rapporto con la nuova compagna del padre.

Sui loro account social, però, non c’è traccia di quest’argomento. Eros continua a pubblicare post e stories inerenti ai suoi tanti concerti in giro per l’Italia, mentre Marica condivide con i suoi followers i suoi impegni nel mondo della moda. Attendiamo quindi la versione di Eros e Marica, sperando naturalmente che i due possano presto riconciliarsi e tornare sulla loro decisione di lasciarsi.