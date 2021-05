Mariano Catanzaro parla de L’isola dei famosi: "Mi piacerebbe farne parte"

In questi giorni Mariano Catanzaro, ex volto di “Uomini e Donne“, sta facendo molto discutere. L’ex corteggiatore ha rivelato di essere frequentemente in contatto con Tommaso Zorzi, ammettendo di provare una forte attrazione nei suoi confronti e proprio per questo motivo non esclude una possibile relazione seria con lui, seppure a oggi è del tutto prematuro parlare di amore.

La vita privata di Tommaso Zorzi resta però ancora un mistero, dal momento che l’attuale opinionista de “L’isola dei famosi” non vuole mettere in pasto al pubblico i suoi flirt. Nonostante ci provi in tutti i modi a nascondere i suoi fatti privati, nelle scorse settimane l’influencer è stato beccato vicino casa sua insieme a Tommaso Stanzani, ballerino di “Amici”, mentre si scambiano dei gesti affettuosi.

Mariano Catanzaro e “L’isola dei famosi”

Dopo l’apertura nei confronti di Tommaso Zorzi, Mariano Catanzaro ha voluto parlare del suo futuro televisivo. L’influencer afferma che parteciperebbe molto volentieri a “L’isola dei famosi“, sottolineando però di essere stato già contattato dagli autori più volte negli anni precedenti ma rifiutato verso la parte finale dei provini.

Ecco le parole del ragazzo in merito a questo argomento: “Se voglio andare sull’Isola? Certo, però devo dire una cosa. In verità sono stato contattato più volte. Però non capisco cosa c’è che non mi fa fare quel passo per approdare in Honduras. Quindi resto un attimo perplesso. Vorrei farla, assolutamente sì. Penso che quel programma ti mette duramente alla prova”. Secondo lui potrebbe sopportare in maniera quasi perfetta la fame, poiché essendo sportivo il suo corpo è già molto allenato in certi sforzi.

Il desiderio di Mariano Catanzaro, però, potrebbe realizzarsi solamente nella prossima edizione de “L’isola dei famosi”, poiché ormai quella attuale si sta avviando verso la fine. Infatti, durante la puntata del 21 maggio è stato nominato il primo finalista, ovvero Andrea Cerioli.