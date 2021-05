L’isola dei famosi, Andrea Cerioli conquista la finale ma viene attaccato da Daniela Martani

Andrea Cerioli è il primo finalista della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Durante l’ultima puntata andata in onda nella giornata del 21 maggio i naufraghi hanno dovuto affrontare e superare delle prove per aggiudicarsi l’immunità per poi affrontarsi in un televoto flash.

I tre a trionfare, e che si sfidano quindi al televoto flash, sono Isolde Kostner che ha vinto la prova in zattera con le donne, Andrea Cerioli nella stessa sfida con gli uomini e Angela Melillo nel sollevamento pesi. Dopo essere stato nominato il primo finalista del programma l’ex volto di “Uomini e Donne” afferma che non avrebbe potuto festeggiare meglio il suo 32esimo compleanno.

L’attacco di Daniela Martani

Per Andrea Cerioli però non è stata una puntata solamente positiva, siccome ha ricevuto degli attacchi molto pesanti da Daniela Martani, ex concorrente de “L’isola dei famosi”. La discussione nasce quando gli autori mostrano in diretta le parole, molto controverse, dette da Cerioli alle spalle di Isolde Kostner in cui l’accusa di essere una vipera.

Isolde ovviamente si mostra molto delusa dalle sue rivelazioni, e anche Daniela Martani dallo studio vuole dire la sua in merito a questo argomento: “Sei pesante come un macigno sullo stomaco, noioso e litigioso. Sei insopportabile, te la prendi sempre con chi non sta con te e in particolare con Isolde perché sei tu che la temi”. Ma Andrea Cerioli non ci sta e ribatte: “Non hai fatto altro che piangere tutto il tempo e lamentarti quando eri sull’Isola. Non sei piaciuta molto al pubblico se adesso sei lì“.

Serve lo stop di Ilary Blasi per far terminare la discussione iniziata dall’ex conduttrice di “Radio Kiss Kiss” nei confronti di Andrea Cerioli, ma a quanto pare sulla lite tra il ragazzo e Isolde Kostner potrebbero esserci degli approfondimenti nelle prossime puntate.