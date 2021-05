Maria Laura De Vitis parla di Barbara D’Urso: "Paga i suoi ospiti"

La storia d’amore tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio è stata al centro delle dinamiche di “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso”, entrambi i programmi condotti da Barbara D’Urso. I due, prima sui social e poi tramite una ospitata, hanno annunciato di aver terminato definitivamente la loro relazione sentimentale senza però svelare i veri motivi dietro a questa decisione tanto importante.

Sin da subito tantissimi fan hanno dubitato di questa storia d’amore e l’enorme differenza di età, lei 22 enne mentre l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ne ha 64 di anni, è stata la causa di molte critiche piovute sia in televisione che sui social network. Maria Laura infatti è stata accusata più volte di essersi avvicinata a Paolo Brosio con l’unico scopo di avere un po’ di notorietà, anche se ha sempre smentito le malelingue.

In questi giorni il sito “Fanpage” ha intervistato Maria Laura De Vitis in cui si è parlato sia di Paolo Brosio che di Fabrizio Corona. Come svelato dalla ragazza l’ex re dei paparazzi avrebbe fatto pressione per attaccare pubblicamente il suo ex fidanzato con il solo scopo di guadagnare più ospitate nei salotti della D’Urso.

Le ospitate da Barbara D’Urso

Sulla presunta storia con Diego Granese, il blogger che ha raccontato dalla D’Urso di avere avuto una relazione con Maria Laura mentre si stava conoscendo con Paolo Brosio, è apparso più volte sul profilo Instagram dell’agenzia Atena Production, molto vicina a Fabrizio Corona.

Secondo la ragazza i due si sarebbero messi d’accordo prima insieme a un paparazzo: “Sono stata incastrata, volevano mandare in tv un loro talent sfruttando me”. Nonostante le smentite degli anni passati, Maria Laura rivela che andare ospiti nelle trasmissioni dalla D’Urso equivale a un certo guadagno economico: “Certo, chiunque va in televisione dalla D’Urso viene pagato. Andare in televisione è un lavoro”.