La storia d’amore tra Paolo Brosio e la modella Marialaura De Vitis ha fatto molto scalpore in questi ultimi mesi. L’enorme differenza di età, lui 64 anni mentre lei 22, è stata al centro delle critiche e in tanti hanno ipotizzato che stessero insieme solamente per farsi un po’ di pubblicità.

Nelle varie interviste nel salottino di “Live – Non è la D’Urso” Paolo Brosio, insieme a Marialaura, smentiscono questa ipotesi affermando che la loro relazione è genuina. Le cose si sono complicate quando sono apparse sul web delle immagini e un audio in cui la modella si sta baciando con Diego, un imprenditore milanese, accusandola di essere alla ricerca di popolarità in TV.

Marialaura De Vitis chiude con Paolo Brosio

Come ipotizzato da tanti telespettatori nei scorsi mesi, Marialaura e Paolo hanno annunciato di essersi definitivamente lasciati. A rivelarlo è la ragazza con una story su Instagram, in cui non viene svelato i motivi dietro a questa decisione ma sottolineando che i due sono rimasti ancora in buoni rapporti.

Quindi la rottura sarebbe avvenuta in maniera totalmente pacifica: “Di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa”.

Mentre in un video, pubblicato nelle storie di Instagram, ove è presente pure Brosio, afferma che anche se l’amore finisce, quando l’affetto è vero, nessuno può dividerci dalle persone che amiamo. “Io e Paolo ora siamo qui a cena perché il bene che ci unisce non verrà mai cancellato da nessuno“.