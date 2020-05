Maria De Filippi paparazzata a spasso con la bassotta Filippa

Maria De Filippi rimane al centro delle attenzioni del gossip, che regala sempre delle curiosità inaspettate intorno alla moglie di Maurizio Costanzo. Infatti la conduttrice del talent show “Amici“ è stata avvistata a spasso per le strade di Roma con la sua bassotta, il cui nome è Filippa, alla quale cerca di dedicare il maggior tempo possibile, a fronte dei tanti impegni sul piccolo schermo.

La conduttrice dimostra un’ottima capacità di scindere il lavoro dalla vita privata assumendo atteggiamenti completamente differenti. In televisione il pubblico, in certi casi, ha fatto i conti anche con la giusta severità della presentatrice che, invece, mostra grande tenerezza con il suo cane.

A riportare questa notizia è stato il giornale “Nuovo“, che l’ha sorpresa mentre si concedeva una passeggiata con l’amica a quattro zampe, da lei considerata come una figlia. La De Filippi ha un rapporto speciale con la cagnetta, con la quale condivide la sua esistenza da circa quattro anni, come ha rivelato la proprietaria dell’allevamento alla quale si è rivolta la conduttrice.

Queste sono le dichiarazioni che svelano il retroscena intorno alla decisione della conduttrice di prendere Filippa dall’allevamento: “Maria mi ha telefonato nel 2016 per prendere un cane, ma non l’ho riconosciuta dalla voce”. La proprietaria della struttura ha anche raccontato l’amore speciale di Maria De Filippi per gli animali, svelando che le arrivò una telefonata.

In quell’occasione ha parlato con l’assistente della presentatrice, la quale le ha chiesto: “Signora che ha deciso, lo vuole dare il cane a Maria De Filippi?”. La nota conduttrice a casa ha anche un altro bassotto, Ugo – è stata infatti recentemente paparazzata a spasso anche insieme a lui – e un gatto, il cui nome è Filippo e al quale è particolarmente legato anche il marito Maurizio Costanzo.