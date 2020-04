Maria De Filippi e il bassotto Ugo, passeggiata per le strade di Roma

Anche Maria De Filippi ha subito le conseguenze del Coronavirus e così la sua televisione non splende più come un tempo. Da poco è tornata in onda con “Uomini e Donne“, dopo un mese di stop e soprattutto con una formula nuova, che non vince e non convince. Gli ascolti difatti sono colati a picco e nonostante venga riservato ampio spazio alla scrittura e al corteggiamento nell’era tecnologica, le cose non stanno andando per il verso giusto.

Queen Mary ha ricevuto i complimenti da parte di diversi colleghi, tra cui Barbara Palombelli, per la bravura con la quale ha saputo reinventarsi e proporre una forma di televisione che sarà quella a cui assisteremo nel futuro prossimo. Presto dovrebbe debuttare anche “Amici All star“, una nuova versione del celebre talent show “Amici“, ma anche in questo caso il format di cui prenderemo visione sarà diverso rispetto a quanto progettato in partenza.

Dunque, se dal punto di vista professionale la De Filippi ha dovuto guardare in faccia la realtà e fare i conti con il mostro invisibile e latente che sta sconvolgendo il mondo intero, dal punto di vista personale, in questo periodo di quarantena forzata, la conduttrice più amata della televisione italiana, può contare sull’affetto dei suoi cari, Ugo compreso, l’adorato bassotto a pelo duro che Maria e Maurizio Costanzo amano come un figlio.

E così queen Mary è stata immortalata dal settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, per le strade di Roma, proprio in compagnia di Ugo. Il bassotto e la sua padroncina sono stati colti in flagrante durante una passeggiata, avvinghiati e felici. Maria, con indosso la mascherina protettiva, utile a coprirle naso e bocca, dapprima tiene in braccio il suo cane, accarezzandolo con amore e poi lo poggia atterra passeggiandogli accanto.

Durante una recente intervista, la De Filippi ha raccontato la sua quarantena, spiegando come rispetta alla lettera tutte le regole imposte dal governo, in casa sua non manca l’igienizzante, prima di entrare ci si toglie le scarpe e soprattutto lei e Maurizio mangiano alla stessa tavola, ma distanti l’uno dall’altro. Nonostante tutto però Maria può senza dubbio contare sull’amore di Ugo.